男女之間應懂得保持分寸，一名女網友表示，近日他看男友手機，發現男友和女同事說自己買了情趣用品給女友，女同事下秒開口說，「你要買給我嗎？」男友竟回「我已經能想像妳噴水的樣子了」，鹹濕對話讓她看傻眼，網友也一面倒勸她快分手，「他們兩個聊天的尺度很沒有分寸」。

原PO昨（23）日於論壇《Dcard》指出，她和男友知道彼此的手機密碼，也同意對方看。日前在男友洗澡時，她解開男友手機，點開LINE App看男友和女同事聊天紀錄，前半段對話都在聊公事，沒想到後面愈聊愈歪。

根據原PO上傳的LINE對話紀錄可見，原PO男友和女同事說自己買了「小章魚」（情趣用品）送女友，還建議女同事也請男友買一個，女同事稱自己男友個性木訥，不可能買這類的用品，並接著說，「還是你要買給我？」豈料原PO男友竟回「我已經能想像妳噴水的樣子了。」女同事還說如果收到小章魚，會錄下使用的影片回傳。

原PO相當驚訝，和男友從高中、大學到出社會交往好幾年，感情一直很好，是大家眼中的模範男友，「我該怎麼處理？該裝作不知道在一起嗎？還是要攤牌？」

貼文曝光，網友紛紛勸她分手，「真的超噁心，完全不能接受」、「我覺得女同事主動叫你男友買給她也滿噁的」、「他們兩個聊天的尺度很沒有分寸」、「正常人根本不會跟其他人談論這種事吧」、「其實妳已經有答案了」、「把妳隱私的事跟別人分享，再加上意淫別人，這種人分手吧」。