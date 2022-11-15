搶攻耶誕節美食商機，台北喜來登飯店自12月1日起至12月31日在一樓大廳佈置華麗聖誕造景讓闔家合影留念外，The Deli更由點心房莊光敬主廚設計七款聖誕甜點，來自歐洲團圓時刻必嚐的經典節慶糕點，以及造型浪漫精緻的聖誕蛋糕，價格自300元至1,290元，讓美食同好以味蕾感受歡樂聖誕。

高顏值又可口的聖誕蛋糕，不論送禮或自食都受歡迎，台北喜來登主廚今年特別推出如聖誕花圈的「聖誕伯爵巧克力塔」，伯爵紅茶慕斯與巧克力甘納許堆疊，加入酸甜覆盆莓果醬及棉花糖內餡增加層次，再以酥香塔皮襯托，醇濃巧克力鏡面覆上茶香融和清雅果香的蛋糕，外型精緻送禮首選。另一款結合巧思的「冰雪星空」柔軟海綿蛋糕體搭配以馬斯卡彭起司及焦糖製成的濃郁香緹，外層淋上藍白大理石巧克力鏡面，再點綴精緻雪花，宛如置身浪漫雪地，一品視覺及味覺雙重享受，需三天前預訂。

傳承經典的「聖誕史多倫」為德國的傳統聖誕點心，鬆軟的麵包體搭配蔓越莓、杏桃、葡萄等果乾及杏仁，酸甜風味擄獲大人、小孩的味蕾。「巧克力咕咕霍夫」源於奧地利傳統麵包，加入柳橙果乾及碎苦甜巧克力，紮實的麵包體外層沾裹濃郁巧克力，再灑上糖霜，甜蜜滋味敲響冬日幸福。法國百年新年甜點的「杏仁國王派」主廚費心烘烤層次分明的香酥派皮，搭配香甜可口的加州杏仁及AOP奶油製成的內餡，入口堅果香氣滿溢，享用同時別忘了戴上金色皇冠，代表獲得全年好運。

「磅蛋糕」在法國又稱作「假期蛋糕」，聖誕假期當然也少不了。莊主廚特別設計兩款口味：「檸檬香橙」濃郁奶香蛋糕體加入酸爽檸檬、柑橘果乾，淋上白巧克力，再點綴口味酸甜糖漬柳橙，可愛造型雪人巧克力更增添趣味，甜中帶酸令人回味無窮。「焦糖蘋果」紮實口感的焦糖風味蛋糕，加入自製焦糖蘋果餡，蘋果清香與焦糖特有香氣四溢口中，上層再以多樣精美巧克力裝飾點綴，果香清爽的甜蜜享受。