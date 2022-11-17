冬季來臨，有溫度的酒款暖心又暖身，近期飯店業陸續開賣適合此季品飲的酒款搶攻冬天的大人味商機。台北喜來登大飯店瞄準耶誕節應景必嚐的水果熱紅酒，推出送禮自用都適合的「聖誕熱紅酒禮盒」，慕舍酒店Lounge Vino空中酒廊則是首次推出期間限定的Hot Cocktail全新酒單。

台北喜來登大飯店全新打造的「聖誕熱紅酒禮盒」，以榮獲多項大獎、帶有黑櫻桃、黑胡椒及可可等多層次香氣的智利酒莊鑑賞家「Cono Sur Tocornal Merlot拓克諾梅洛紅酒」作為基底，酒體圓融，可搭配「北歐雪國香料包」中的肉桂、丁香、八角、檸檬乾等多樣香料，讓賓客輕鬆調配出酸甜醇香的熱紅酒，禮盒內更贈送繽紛裝飾與新鮮聖誕花材可作為家中聖誕布置，期間限定每組990元；預訂12月「微醺聖誕夜」1泊1食的住客則可免費獲得。

慕舍酒店空中酒廊Lounge Vino首次推出Hot Cocktail期間限定全新酒單。（慕舍酒店提供）

慕舍酒店Lounge Vino在11月18日至明年1月31日推出5款Hot Cocktail系列全新調酒，包含經典愛爾蘭咖啡，以愛爾蘭威士忌伴隨濃郁咖啡香，搭上甜而不膩的滑順鮮奶油，呈現大人系的液態甜點；還有日式風格的熱梅清酒，即使溫度提升仍風味不減；而酒香四溢的微醺版香料奶茶或無酒精的獨醒版香料奶茶，皆以肉桂與薑糖為主軸，提前感受耶誕氛圍；另有TRIPLE H創造新意的選擇，將烈酒伴隨果乾的清甜口感，再以蜂蜜作為潤飾，特別受女性歡迎。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！