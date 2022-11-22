聖誕將至，派對活動傾巢而出，想要維持長時間的妝效，除了妝品的挑選，妝前保養更是一大重點。
Snow Fox推出聖誕妝前保養高光潤澤組、聖誕新品「無暇雲朵底妝刷」，以貂毛觸感設計的高級尼龍刷毛，柔軟觸感敏弱肌也適用；尖頭牙刷型設計能將粉底完美覆蓋鼻翼與眼下肌膚，省下40％彩妝用量，打造輕柔薄霧感的雲朵肌。因應國際旅遊的開放，Snow Fox也貼心準備旅遊組合，囊括頭髮、全身洗護、草本系列臉部保養。
聖誕將至，派對活動傾巢而出，想要維持長時間的妝效，除了妝品的挑選，妝前保養更是一大重點。
Snow Fox推出聖誕妝前保養高光潤澤組、聖誕新品「無暇雲朵底妝刷」，以貂毛觸感設計的高級尼龍刷毛，柔軟觸感敏弱肌也適用；尖頭牙刷型設計能將粉底完美覆蓋鼻翼與眼下肌膚，省下40％彩妝用量，打造輕柔薄霧感的雲朵肌。因應國際旅遊的開放，Snow Fox也貼心準備旅遊組合，囊括頭髮、全身洗護、草本系列臉部保養。
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