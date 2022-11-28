新光三越超市Aida米蘭傳統帕內朵尼麵包、Iris巧克力與西洋梨風味帕內朵尼麵包，扣1萬點skm points可兌換，限量預購，價值1580元。（新光三越提供）

台北101觀景台與格林文化合作，於12月起推出「耶誕故事屋」。（台北101提供）

台北101耶誕雲端弦樂會接力演出。（台北101提供）

微風廣場市民大門耶誕裝飾。（微風提供）

不到一個月就要迎接耶誕節，百貨除了有繽紛的耶誕佈置外，也推出獨家耶誕禮物、互動體驗，包括夢幻客製美妝禮盒、秒殺款義大利進口麵包、耶誕繪本故事屋及樂團演奏等，打造濃濃的過節儀式感。

每年必收的美妝香氛耶誕禮盒，今年新光三越旗下美妝選物beautySTAGE，聯手打造全台首款可自行挑選商品的「耶誕不倒數美妝盒」，包括可選ESTEE LAUDER年輕無敵膠原霜、IPSA淨化歸0前導精萃、熱銷10年的JO MALONE LONDON英國梨與小蒼蘭香水等，盒內另獨家加贈美妍鏡、美妝蛋及明星體驗禮8件組，打造最夢幻的客製化美妝禮盒。可於新光三越App、skm online，及beautySTAGE實體門市預購，全台限量僅1000組。

另新光三越也首度從義大利進口，耶誕節必吃、重達1公斤的義大利Aida米蘭傳統帕內朵尼麵包、Iris巧克力與西洋梨風味帕內朵尼麵包，兩款首波4000份已銷售一空，每日可賣出數百份，目前可於美麗市場、福里安花神進行下一波預購。

台北101「耶誕音樂饗宴」啟動，除燈飾造景外，也集結眾多音樂、美食、購物及互動體驗，其中與格林文化合作，12月1日起在觀景台推出「耶誕故事屋」，展售各國耶誕相關繪本，12月3日起每周六日下午，也舉辦繪本故事體驗，耶誕老公公還會現身合照。

微風廣場、微風南京、微風信義、微風南山各自打造水晶耶誕樹等夢幻裝飾，同時看好送禮商機，12月10日至12月25日祭出年末最後一檔滿千送百、酬賓點數回饋，國際精品滿萬贈萬點、流行名品滿5000元贈5000點、化妝品滿3000元贈3000點等。