選戰進入倒數2天，苗栗地檢署24日再公布查獲3起賄選案，其中競爭激烈的後龍鎮長選戰傳出賄選案，檢警調發動搜索並傳喚蔡姓鎮長候選人，以及共嫌犯、選民等3人到案，由法院裁定以20萬元交保。泰安鄉代簡姓候選人夫妻涉嫌操控幽靈人口，經檢警調傳喚到案後交保候傳。

苗栗地檢署檢方指揮警調單位，於11月22日持法院核發的搜索票，搜索並傳喚苗栗縣後龍鎮長蔡姓候選人、王姓、鄭姓共嫌犯及選民2人到案說明。經檢方訊後，以蔡某等人涉犯選罷法行賄罪嫌，其中蔡某經檢方傳喚、拘提，均拒不到案，直至11月23日下午才現蹤，有逃亡及勾串證人之虞，因此向苗栗地院聲請羈押禁見，院方審理後以20萬元交保，王姓、鄭姓2人及2位選民分別以10萬元、15萬元、8萬元、5萬元交保候傳。

檢方另指揮苗栗縣警局等警調移單位，於11月23日傳喚通知苗栗縣泰安鄉鄉代簡姓候選人夫妻及選民14人到案說明。檢方訊後，認為簡氏夫妻涉犯操控幽靈人口，分別諭知簡夫妻以3萬元、5萬元交保候傳。其餘選民則分別諭知交保3萬元或限制住居。

第3起案件則是檢方指揮檢警人員，於11月23日傳喚、通知謝姓男子及選民3人到案說明。檢方訊後，認為謝某涉嫌以每票500元為某竹南鎮鎮民代表候選人買票，涉犯賄選罪嫌，但無羈押必要，故以3萬元交保，3位選民則均予請回。