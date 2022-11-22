ESG時代來臨，成為推動資料庫中心進入液冷散熱的推手，雙鴻(3324)董事長林育申認為2023年是資料庫中心液冷散熱元年，林育申表示，想要達到碳中和，採用液冷散熱是必要的，目前雙鴻每家伺服器/資料庫中心液冷散熱都有送樣，在液冷散熱佔有一定領先地位，公司目標是未來在資料中心液冷散熱市佔率達30%到40%。

雙鴻今天下午舉行法說會，由林育申親自主持，林育申表示，今年確實有很多黑天鵝，雙鴻還是挺過來了，今年前3季每股盈餘達12.31元，雖然這兩年疫情干擾，仍有新技術繼續走，散熱需求愈來愈高，我們所有產品往更高階走，從熱管到VC、3D VC、液冷等，這幾年我們花了很多時間在液冷散熱，目前資料庫中心液冷散熱主要是浸沒式及Open Loop Rack(開放迴路式機櫃液冷)，不過浸沒式有很多問題，極高瓦數散熱效果不佳，所以我們沒有大力發展浸沒式，集中兵力在Open Loop Rack，這部分其實很複雜，需要系統整合能力，目前所有客戶都在測試液冷散熱呈現百家爭鳴，預計2023年是導入的開始，明年可望是液冷散熱的元年，2024年開始放量，我們也不斷在加高技術難度門檻，在液冷散熱雙鴻有一定的領先地位，我們目標是在資料庫中心液冷散熱市佔率達30%到40%。

受惠於公司在伺服器市佔率穩定攀升，今年前10月伺服器產品佔雙鴻營收比重達22%，其中第3季佔比更攀升至25%，降低公司在VGA等出貨不如預期的衝擊，雙鴻預估，今年伺服器產品可望較去年成長40%，明年在Intel及AMD新平台推動下，預估伺服器還是有30%到40%的成長，佔營收比重可望達30%。

在VGA及NB部分，林育申表示，公司NB以商務及電競為主，今年NB還有個位數成長，VGA自年初崩盤後，目前庫存清得很乾淨，11月量有起來，預估明年第1季跟第4季差不多，明年NB可望有個位數成長，VGA則可望有10%的成長。

至於車用部分，林育申表示，車用自駕相關產品已小量出貨，明年會多出一點，今年車用產品佔比約1.5%到2%，明年佔比可望拉升到3%。

林育申表示，散熱是不錯的生意，每年量價都在上揚，明年營收可望較今年雙位數成長，毛利率可望優於今年。

為因應客戶供應鏈分散需求，雙鴻積極擴建泰國廠，預計2023年到2024年將再各投資1000萬美元擴產，公司也評估在墨西哥建廠，不過林育申強調，從供應鏈及基礎設施來看，東南亞的成本還是比大陸高，除非客戶有要求，公司不會放棄大陸市場。