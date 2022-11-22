戴爾科技（Dell Technologies Inc）上季營業利益大幅成長68%，對伺服器和網路設備的需求強勁，彌補了個人電腦（PC）的銷售低迷，而供應鏈壓力持續緩解亦有助於控制成本。但由於公司高層給出的營運展望意外保守，周一戴爾盤後股價由飆升近9%急轉直下，目前跌2.1%，報40.21美元。

在稍早的一般交易時段，該公司收跌2.31%。

戴爾第三財季（截至10月28日）總營收年減6%，為247.2億美元，但優於市場預期的245.4億美元。

以事業單位來看，基礎設施解決方案部門（包括伺服器、儲存設備和網路硬體設備）營收年增12%。其中，伺服器和網路設備營收年增14%，儲存設備營收成長11%。

客戶解決方案部門（PC事業）營收年減17%，為137.7億美元。其中，消費者產品部門營收年減29%，針對大型企業的商務產品營收下滑13%，反映PC和筆電需求從疫情期間的高峰持續降溫給戴爾帶來的壓力。

第三財季營業費用下降8%。營業利益年增68%，為17.6億美元。供應鏈問題持續改善，緩解了零組件成本和運費上漲帶來的壓力，而凍結外部招聘等削減開支的措施，亦有助於戴爾提振本業獲利。

然而淨利仍然較前一年同期暴跌93%，為2.41億美元，主要是為2018年一起與VMware有關的股票互換訴訟提列10億美元和解金。

排除特定項目後，第三財季每股盈餘為2.30美元，優於市場預估的1.60美元。

戴爾財務長Tom Sweet表示，第四財季（截至明年1月）營收最高可達240億美元，較上季衰退，亦不如市場預估的249億美元。該公司預估本季經調整後每股盈餘介於1.50～1.80美元，其中值大致符合市場預期。

財務長表示，經濟情勢不明，削弱了企業在IT方面的支出與意願，因此對新年度提出預測並不容易，他並證實「最近有些客戶已經暫緩採購」。