衛福部預告「再生醫療雙法」年底前排入審議，生醫公司搶卡位！訊聯（1784）總經理康清原表示，正積極加速CDMO、新藥布局，除了細胞委託製造訂單成長外，子公司也投入7款細胞治療新藥開發。

營運漸入佳境的訊聯，前10月營收7.98億元，年增3.77％；其中，細胞CDMO事業前三季則較去年度同期成長112％，間質幹細胞（MSC）則較去年同期成長20％；該公司前三季EPS0.58元，也賺贏去年全年，並創下9年新高。

康清原表示，隨著特管辦法細胞治療計畫接連獲核可，目前細胞委託製造訂單從各方湧進，營運將逐季走高。訊聯在特管辦法慢性傷口、退化性關節炎累積的細胞治療成果，將交由訊聯集團培育的新公司「訊聯細胞智藥」接力，申請細胞製藥產品，縮短新藥開發時程，搶在黃金救援期治療有需要的病患。

康清原指出，訊聯至今已通過衛福部核准14件細胞治療計畫，包括免疫細胞癌症治療及幹細胞再生醫療，於再生醫療領域如慢性傷口、退化性關節炎最有代表性。訊聯自體脂肪幹細胞治療慢性傷口核可案，不僅是全台第一通過，獲准計畫也佔全台8成，收案以糖尿病足潰瘍為大宗，再者為意外事故，收案追蹤一年以上有效指標達8成！目前全台14家獲品質認證的診所，有5家與訊聯合作，以傷口治療為主，大幅提升皮膚傷口細胞治療的可近性。

此外，「訊聯細胞智藥」加速開發的7款細胞治療新藥還包括：乾眼症及肺部纖維化，其中乾眼症將運用外泌體（Exosome）治療，隨著3C產品普及，台灣乾眼症盛行率超過6成，且年齡有下修趨勢。據Data Bridge Market Research調查，全球乾眼症市場2021為58.7億美元，2029年將達119億美元，複合年增長率9.22％。

據Astute Analytica報告，全球特發性肺纖維化市場規模2021年為19.15億美元，2030年將達42.98億美元，複合年增長率為9.4％。隨著疫情趨緩、台灣持續推動國際醫療，來台尋求合法再生醫療服務的需求將大幅提高，商機可期下，訊聯也加速鏈結國際。