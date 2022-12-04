洗錢危害全球金融正常運作，正規的國際金融業者一定要防止旗下服務或金流發生洗錢疑慮。盧森堡金融業者Centralis Group旗下有許多另類投資基金，曝險於洗錢等灰色地帶，為此量身定作反洗錢風險解決方案，並延攬國際反洗錢（AML）專家擔任治理、合規服務。

Centralis Group為國際另類資產和企業服務供應商，主要是金融商品設計，集團總部位於盧森堡，在全球13個國家／地區設有分支機構，為全球法人客戶及金融機構的上游供應商。Centralis主管表示，有反洗錢豐富經驗的獨立基金董事加入集團，能夠實際掌控基金面臨、抑或必須遵守的反洗錢風險要求。

不僅銀行機構需做到反洗錢，許多資產管理公司也將洗錢防制當作要務。Centralis將有一組反洗錢專業團隊，提供量身定制的投資基金特定反洗錢風險解決方案，服務包括客戶基金的反洗錢合規專員、洗錢報告專員官、副洗錢報告專員角色和提供反洗錢諮詢。