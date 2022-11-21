ABF指標股歷經股價大跌，近期總算展開反彈後，族群投資氣氛與內外資法人觀點同步好轉，中信投顧最新升評南電（8046）至「買進」，看好ABF載板需求強勁，推測合理股價316元。

南電第四季BT載板急單出現，是否代表消費性電子庫存周期結束，仍待商榷，然BT載板本季產能利用率確實不如先前預期悲觀。但要注意，現階段智慧機拉貨動能仍弱，預期BT載板產能利用率明年下半年開始才會明顯回升。

ABF載板受惠美系主要客戶在桌機與伺服器都推出新款晶片，預期明年滲透率將逐季成長，帶動ABF載板需求維持強勁。南電新廠產能已在本季陸續量產，隨產能爬坡，明年ABF產能將較今年增加22％～25％。

南電持續深耕網通領域，目前占比將近5成，且明年在伺服器、交換器、5G基地台等皆有新品推出，加上客戶組成多元，80％營收來自於超過50個客戶，加上長約比重不高，有助於訂單靈活調整。法人指出，目前南電本益比約在8倍左右，而近三年本益比區間為6倍～22倍，以未來二年預估每股稅後純益（EPS）來看，目前評價偏低。