在戀愛中，就是明明相愛的兩個人，卻因為處不來而分手，這樣的分手，比劈腿、吵架，更讓人惆悵，而塔羅牌老師艾菲爾在臉書上點名12星座，教導如何相處得更幸福，有時候我們在愛情裡什麼條件都不缺，缺的只是一個相處的小秘訣，只要用對方法，便可以讓愛情長跑，每天都過得像是熱戀期。

▍牡羊座

享受他們的照顧，但不要忘記自己喜歡的人事物，不要把全部的快樂全賭在他們身上，當開始冷淡時，就別再讓自己太執著於他們。

▍金牛座

可以對他們任性，但不要太常任性，可以迷糊，但不要在大事情迷糊，當愈聰明穩重，他們愈離不開你。

▍雙子座

盡情享受他們對你的好，不用感到有所虧欠，雙子座的好，是因為他們也能因此快樂，太嚴肅反而讓他們手足無措。

▍巨蟹座

跟巨蟹談戀愛就像在熬湯，太多的爭吵，會讓湯滾得太沸騰，慢慢的，一點一點的磨合關係，才能讓這場愛情濃郁有味。

▍獅子座

獅子座認識前大男人，認識後卻像小孩，多多的稱讚鼓勵，投以崇拜眼神，就能讓他們神采奕奕，願意付出更多。

▍處女座

處女座的愛像冰山，雖然會感受到的只有一些愛，但遇到困難、寂寞，或是年老，會發現藏在他們海平面底下的愛還有一大塊。

▍天秤座

喜歡漂亮優雅的生活嗎？那會是天秤座最愛的那種人，只是別問他們晚餐要吃什麼，明天想去哪裡玩，他們的選擇障礙會讓你氣到想走人。

▍天蠍座

如果懂海，那就會懂天蠍座，他們能夠像大浪一樣瘋狂，卻又突然如此平靜，也許會讓人受傷，但也能給人最美的愛情。

▍射手座

跟射手座談戀愛就像養了一匹馬，他們會在想撒嬌時硬黏著，但你們也知道這個家關不住他們，需要跟著一起奔跑，別放他們獨自自由太久。

▍摩羯座

跟摩羯座相處最重要的不是浪漫，而是信任，相信他們的心意，也相信自己對他們而言是最特別的，懷疑將會是割開戀情的利刃。

▍水瓶座

跟水瓶交往是弔詭的，當另一半愈投入在自己的事物上，他們就愈愛，像是在跟貓玩耍，不理他們，反而會跑過來黏你。

▍雙魚座

要讓雙魚心動不難，但要記住，無論事情是對是錯，永遠記得要站在雙魚身邊，替他們說話。