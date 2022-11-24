2022年來到最後1個月，今年的好與不好也將結束，通靈大師江嘉葉為讀者分析12月份12生肖的運勢，看看在職場、感情、財運方面須注意哪些事項，才能招來好運和避免災厄。

生肖馬

屬馬人在12月份，工作上會有種想要揮別過去的陰霾，或是過去的習性，讓自己以一種新生命，重新站起來的衝勁，過去的你，可能是一直靠著上司、長輩的扶助，在旁邊不斷的叮嚀和指導，現在的你，是時候可以開始學習獨當一面，展現自己的威信，建議你在剛開始時，要懂得虛心受教，不可過於剛愎自用，否則容易造成與他人之間的隔閡，難以達到和平共事的狀態，只有良好的相互交流，才能為你帶來平穩的財運。健康上，要多收斂自己的情慾，不要過度，盡量早睡，才能保持精元飽滿。

幸運數字：16

吉祥方位：南方

生肖羊

屬羊人在12月份，可以說是活在舒適圈，四方皆有貴人相助，讓你如魚得水，好不快活，工作人事上，都能平順和樂，但其實危機仍然藏在黑暗中，由於你備受大家的關懷，所以暗地裡就有人產生怨妒心，這類型的小人，比你年輕，看起來很熱絡，好像很熱心地接近你，其實主要是在探索你的弱點和秘密，不過好在本月運勢很強，不太容易被中傷，但仍建議你，鋒芒不要太露，多點謙虛，少點驕傲，能夠讓你免去小人的暗箭。本月的財運算是平順，沒有太多的波濤，以持平為主，投資方面要謹慎小心，勿碰為宜。

幸運數字：16

吉祥方位：北方

生肖猴

屬猴人在12月份，財運方面，保持相當的水準，進多於出，飽滿的財庫，讓自己感到非常滿意，但美中不足的是，本月有破財的運勢，所以在投資上，切記小心謹慎，勿聽信小道消息，或是來路不明的投資傳言，以免讓自己辛苦的收入，化為烏有，另外也別借錢給他人，不要以為對方會還錢，到頭來會讓你等無消息，白白損失金錢又傷了和氣，建議可以到廟裡辦理防破財的相關法事，祈求神佛庇佑。感情運勢上，女性朋友要當心負心漢的出現，他和你接近，要的只是你的金錢，而不是感情，這點可要多多留意了，別被愛情沖昏了頭。

幸運數字：25

吉祥方位：東方

生肖雞

屬雞人在12月份，終於可以展翅高飛，成為一隻飛舞的鳳凰，在工作運勢上，能夠有相當突出的表現，不僅有機會得到長官的賞識，更有可能獲得升遷的機會，或是被派出受訓、參賽的榮耀，而自己也會沉靜在得意的喜悅中，建議此時要更加的恭謙，不要把自我過於放大，過度的得意，因為身邊其實暗藏許多小人，他們喜歡在後面竊竊私語，不停的中傷你，所以請你要在人際關係上，多下些功夫，用謙虛自然的態度善待他人，才能免除小人纏身的困擾。本月若是非單身者，感情會非常穩固，能夠得到伴侶在各方面的支持。

幸運數字：61

吉祥方位：南方

生肖狗

屬狗人在12月份，桃花開始綻放，有機會遇到不錯的對象，而且不只一位，但是挑剔的你，卻是想得太多，總是看到對方的缺點，而沒有發現優點，所以遲遲不願意接受新的戀情，仍然繼續尋找下一位，期盼下個會更好，也就是這種追求完美的想法，讓桃花一個個溜走，最後卻什麼也沒有獲得，白白浪費了這個月的桃花運，建議把眼光放低一點，試著和對方相處，你將會發現，其實你真的顧慮太多了，對方比你想像的要優秀。在工作上，容易有厭倦感，想要轉換跑道尋求新職務，建議可以開始尋找，有機會找到不錯的工作。

幸運數字：20

吉祥方位：南方

生肖豬

屬豬人在12月份，國曆年的最後一個月，運勢又將再起一波高潮，特別是在創意想法上，或是規劃未來方向上，都能有獨樹一格的點子，你擁有足夠清晰的思路，能夠在默默的思緒中，找到新的靈感，若能將此靈感運用在工作或是感情上，可以發揮相當的成果，在投資理財上，也有機會搶得先機，獲取利益，所以請多加利用本月的好運勢，為自己再創一波高潮。健康上，要多注意肩膀的狀況，有空可把手抬高過頭，拉拉經脈，或是伸伸懶腰，舒緩筋骨，避免有沾黏的問題產生，也防止五十肩等相關疾病。

幸運數字：24

吉祥方位：西方