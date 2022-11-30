國際鎳價止跌彈升，華新麗華為反映成本上漲，30日公布，12月調漲部分不銹鋼內外銷盤價，內銷每公噸漲價新台幣1,000～4,500元；外銷每公噸調漲30～150美元。

俄烏戰爭尚無停火的跡象，近期國際銅及鎳價回升，擺脫第三季下滑的低氣壓。英國倫敦金屬交易中心（LME）29日鎳3個月期貨收盤價26,861美元，大漲1,222.0美元，漲幅4.77％；現貨收盤價26,744美元，大漲1,232.0美元，漲幅4.83％。

華新指出，11月不銹鋼主要原料鎳及鉬價格一路走揚，其中鎳均價每公噸上漲3,200美元，拉抬了不銹鋼廢料價格，墊高鋼廠的製造成本。華新審視海內外客戶及終端市場需求尚未完全復甦，華新秉持與客戶共存共榮的精神，為反映部分成本上漲，12月部分不銹鋼系列產品內外銷報價。

華新宣布，304系列不銹鋼內銷每公噸調漲新台幣3,000元、外銷每公噸調漲100美元；316系列內銷售價每公噸調漲新台幣4,500元、外銷每公噸調漲150美元；200系列內銷每公噸調漲新台幣1,000元、外銷每公噸漲價30美元。