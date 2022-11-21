每個人都渴望談戀愛，但在曖昧階段時總是讓人受不了，一方面不確定未來發展，另一方面也會嘗到愛情中甜蜜的感覺，這種難以捉摸的感覺，有人特別樂在其中，《科技紫微網》運勢專欄指出，巨蟹座、天蠍座、獅子座他們不僅享受曖昧，還能同時跟很多人曖昧，是人人都稱為的時間管理大師。

▍巨蟹座

巨蟹座會時常找對方聊天，用溫暖的字句來融化對方的心，不但展現他們的細膩，讓人不知不覺放下防備心，但是在溫柔的背後，他們會設法不著痕跡的釋放出曖昧氣息，為了尋找能夠共度未來的對象，對他們心動之餘，別忘了探查他們的口袋名單到底有多少人。

▍天蠍座

天蠍座的高冷人設，把對方的心吊得七葷八素之後，再有意無意暗示向他們表白，面對表白，他們既不主動、也不拒絕，也許曖昧很久也不會發展成戀人，很多時候，天蠍座就只是喜歡征服的感覺，想證明自己有魅力，若表白，是自己情願，不能怪到他們頭上，只有對他們真心喜歡的對象才會不一樣。

▍獅子座

獅子座主打熱情人設，他們喜歡營造一見鍾情的氛圍，總是剛認識就瘋狂示好，覺得自己是天選之人，其實他們同時有很多對象要顧，沒有太多時間慢慢來，等曖昧到一定的程度之後，說不定又想找下一個對象了，說到底，怕寂寞、高處不勝寒，才是沉迷曖昧的理由。