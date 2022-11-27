2022年已經進入尾聲，即將迎來新的一年，許多人都在乎自己的財運走勢，對此，清水孟國際塔羅小孟老師在臉書發文點名5星座，跨年前財運旺到爆，不僅投資大賺，績效獎金更是拿到手軟。

▍第5名獅子座：事業財，辛苦打拚得獎金

越將近年末，獅子座的野心特別明顯，不僅樂於挑戰，也喜歡追求事業上的特定目標，過程中無論是與上司主管或是客戶溝通，都展現了積極的進取心和優秀的協調能力，讓事業工作都進展得宜。除了工作表現佳，獅子的頭腦也十分靈活，充分展現商業知識，得到大家的認可及賞識，不僅貴人運好，運氣也很不錯，工作上的困難都有機會迎刃而解，事業也有明顯成長，績效獎金更是少不了。

▍第4名雙魚座：偏財運，投資買賣有賺頭

雙魚座12月表現優異，過往經濟受到阻礙的情況，如今有機會遇到貴人出手相助，提供經濟上的支援；出門在外者也有機會受到家人贊助，多半能夠衣食無缺。財務投資方面，除了本身能夠發揮更好的理財能力之外，還有人幫忙提點，讓你提早避險、減少損失，甚至增加獲利機會，只要別過於貪婪，投資大多有所收益。

▍第3名牡羊座：合夥財，態度和善一起賺

收到木星影響，牡羊座12月不僅能在合夥方面得利，還有機會因為伴侶關係而獲得財富。隨著年末到來，牡羊的財富多半與人有關，像是夫妻、男女朋友、家人、親戚、朋友、公司同事，或是生意投資有往來的夥伴，或多或少都能夠給予牡羊財務上的協助，也許是意見想法，也或許是直接的財務機會，都能得到不少利益。不過也正因為如此，牡羊更要懂得與人為善，說話也要有所節制。

▍第2名摩羯座：外地財，遠離家鄉賺大錢

月底的摩羯座受到太陽與冥王星順行影響，財運大幅增加，求職者會順利找到喜歡的工作，在職者也有機會得到上司主管的認可，有更多升遷加薪的可能性。摩羯在事業上的野心也會更加強烈，尤其是異鄉工作者，絕佳的口才和優異的表現能獲得伯樂賞識，使得事業成長快速，業績跟績效明顯上升。

▍第1名射手座：社會財，提供專業來服務

受到水星、太陽及金星相位的影響，射手座靠著天賦異稟的頭腦能賺到不少錢。射手善於觀察身邊事物及社會時事動向，隨時隨地都在思考如何賺更多的錢，若能展現絕佳的好口才跟管理財務的能力，很有機會大賺一筆，包括股票、證券基金也會有所收益。另外，不妨多跟朋友或民間團體交流，藉由教學相長，為社會大眾提供自身的專業能力，也能額外取得不錯的收入來源。