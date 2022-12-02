名模王靜瑩前夫、南港輪胎前大股東陳威陶，被控以境外公司Super Pit Group（超級金礦控股集團），投資緬甸金礦為名吸金7億元，涉嫌詐欺。台北地檢署認定陳威陶、廖媛亭夫婦詐欺罪證不足，處分不起訴；被害人不服，聲請再議，台灣高檢署審查後認為再議無理由，予以駁回，陳威陶、廖媛亭夫婦獲不起訴確定。

檢調調查，2018年成立的Super Pit Group公司，涉嫌遊說投資緬甸金礦，佯稱已取得金礦開採權，且礦區含金量豐富，宣稱每投資單位為美金5萬元，可保本2年，每月利潤高達美金7500元。

該公司以召開說明會、旅遊招待等方式，向投資人吸金，約定或給付與本金顯不相當的高額紅利，初估吸金逾7億元以上。投資人因血本無歸，向檢調提告。

陳威陶夫婦及余姓友人也掏出5000萬元投資金礦場，另加上機具費用，總計出資7000萬元，事後卻因開採技術不足以致無法回收投資成本，而被投資人提告詐欺等罪。

檢方調查後認為，相關投資款項之清算、得否依契約請求返還、多少數額等細節，均屬於民事糾紛，宜循民事途徑處理，認為陳威陶夫婦、余姓友人3人詐欺罪嫌不足，予以不起訴處分，其餘同案被告則仍偵辦中。

但告訴人對於陳威陶、廖媛亭夫婦不起訴，表示不服，向高檢署聲請再議，但遭駁回，因此陳威陶、廖媛亭被控詐欺罪部分，獲不起訴確定。