詐騙集團36歲蘇姓男子不滿27歲陳姓、28歲楊姓男子日前涉詐欺被逮後供出蘇男還抹黑他，9月1日找2人談判，不料竟被嗆要拿出800萬處理，蘇男情緒失控以「行刑式槍決」打死2人。桃園地檢署依殺人罪嫌起訴蘇男，並求處死刑。

據了解，蘇姓男子跟楊姓、陳姓男子是朋友，蘇男從事詐騙工作，並花錢向楊、陳租用銀行存摺使用。未料楊、陳被逮後，竟向警方稱存摺是被蘇男強迫拿走。蘇男認為2人明明自願提供存簿，竟遭抹黑，因此相約9月1日談判，事先也以12萬購買改造手槍及12顆子彈。

談判當天，蘇男與楊、陳相約在桃園區1間套房碰面，蘇男走進房間後，拿出槍枝比畫，要求楊、陳以外所有人離開。3人約1小時談判中，蘇男不滿楊、陳抹黑他，還要求蘇男拿出800萬處理，因此拿槍朝楊男右邊太陽穴、頭頂開槍，楊男倒地死亡後，蘇男為避免陳男報案，也朝陳男右邊太陽穴開槍，陳男也當場死亡。蘇隨即拿走2人手機逃跑，並到友人住處更換衣物，再將手機扔到排水溝。

蘇男先搭乘計程車到龜山林口地區，並且搭乘白牌車到彰化員林，並由另名楊姓男子協助逃亡。3日時蘇男察覺已遭警方鎖定，竟以垂降方式從2樓到1樓逃跑，再搭乘白牌車從員林躲到花蓮吉安，也把槍枝和子彈扔在草叢，並由白牌車沿著台東、屏東逃跑。最後在屏東從新北叫車，還跟司機稱自己身分敏感，要躲在後車廂，最後在國道3號北上277公里處被逮。

檢方痛批，蘇男因涉及詐欺案件，被楊男索取800萬就萌生殺意，視人命如草芥，目無法紀，犯罪手段凶殘冷血，毫無人性，嚴重敗壞社會治安，2人被殺時僅有27歲，蘇男也未有實質賠償被害人家屬舉動，屬於2公約情節最重大之罪，求處死刑。