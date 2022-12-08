法官今天判處美國生技公司Theranos創辦人霍姆斯（Elizabeth Holmes）的高級主管兼前男友巴瓦尼入獄，罪名是誘騙人們相信這家標榜滴血驗病的新創公司。

法新社報導，聯邦法官戴維拉（Edward Davila）判處巴瓦尼（Ramesh "Sunny" Balwani）近13年徒刑，以及3年的獄後監督。

巴瓦尼與曾是美國生技明星的霍姆斯分開受審。有「女版賈伯斯」之稱的霍姆斯案件1月審理結束後，被判刑逾11年，已提出上訴。

法院表示，陪審團認定聯邦檢方對巴瓦尼提出的12項詐欺控罪全數成立。

霍姆斯受審時指稱，巴瓦尼是Theranos的控制力量。檢察官李契（Robert Leach）告訴聯邦法院陪審團，57歲的巴瓦尼與霍姆斯一起領導公司，兩人「在一切事情上都是合作夥伴，包括他們的犯罪行為」。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1111208