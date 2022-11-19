俗話說一樣米養百樣人，有些人擅於表達，很容易跟人打成一片，積累了不少人脈；但也有些人不擅於交際，甚至有社交恐懼症。運勢網站「摘星工廠」點名3星座，沒事不愛跟人攀談，最好別人也不要來煩他，社交場合總是靜悄悄。

▍巨蟹座

巨蟹座相當怕生，剛到新環境需要一點適應期，與人交往同樣如此，如果彼此不熟的情況下還要尬聊，會讓巨蟹感到十分彆扭。不過若是在公事上或是有著相同話題的情況下，巨蟹座會好脾氣的和人就事論事，當事情一結束後，他們又會縮回自己的蟹殼中，避免不必要的交際互動。

▍金牛座

相較於把精力花在別人身上，金牛座寧願專注在自己感興趣的領域上，這是因為他們不想將日子過得太複雜，不必要的人際交流和社交生活只會消耗自己的生活品質，所以有事就說事，沒事就各過各的，沒必要保持聯絡，增加彼此心裡負擔。

▍天蠍座

天蠍座有輕微的社交恐懼症，不喜歡和不熟的人打交道，除了有些話題不知如何交流之外，也擔心被討厭鬼纏上無法應對；更重要的是，天蠍相當注重隱私，聊天過程中難免會揭露不少個人訊息，除非對方是熟識的友人，否則會讓他們感到不舒服。