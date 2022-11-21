星座專家唐綺陽分析11／21~11／27星座運勢，本周太陽離開天蠍座，準備進入射手座，所以氣流較為混亂，同時意味著天氣多變，需要注意保暖；通常在這個時候也開始著手進行年度規劃。

另外，木星會在周四正式順行至雙魚座，有助於正視自我內在的聲音，感受自己被某件事物觸動，把握住正能量來打開生命的重要契機。不妨趁此機會關注好的戲劇或電影，但同時也要小心注意欺騙、詐騙等行為。

星象影響：太陽進射手、木星順行雙魚

【累的：牡羊、巨蟹、射手、水瓶】

牡羊：自己對工作不滿意，感情有點失落

巨蟹：想突破再加把勁，感情有想法就說出來

射手：在壓力谷底可期待未來，感情的麻煩就當還債

水瓶：職場樹大招風，感情對方說話別走心

【穩的：獅子、處女、天蠍、雙魚】

獅子：幸好有幫手救場，桃花看誰對自己好

處女：溝通很瑣碎，感情上言語要收斂

天蠍：工作稍微慢下腳步，情感上想獨處

雙魚：安撫工作夥伴情緒，談戀愛有點任性

【讚的：金牛、雙子、天秤、摩羯】

金牛：能接觸新機會，感情認識優秀的新朋友

雙子：工作需要居中協調，談戀愛講究公平

天秤：下定決心突破工作格局，和另一半多聊聊吧

摩羯：工作有貴人協助，感情互動良好