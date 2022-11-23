2023年即將到來，每個人都希望新的一年感情、婚姻甜蜜順遂，《科技紫微網》運勢專欄指出12生肖明年的情感、婚姻運勢，其中生肖鼠、生肖牛感情婚姻運勢大吉，易脫單、家庭美滿，屬馬女性則利添丁生子，藉此提升家運。

▍生肖鼠

生肖鼠的感情婚姻運勢大吉，主要是紅豔星旺婚姻宮，婚姻宮代著婚姻、愛情的品質和吉凶，紅豔星則是流年桃花星的一種，多主亮麗驚豔、光芒四射、吸引異性緣份，對於單身者來說，此種運勢最吉，桃花照耀、光芒四射，容易引起異性注意愛慕，已婚者遇到紅豔星，則主婚姻幸福美滿。

▍生肖牛

生肖牛的感情婚姻運也是大吉，今年的婚姻宮遇上紅鸞星，一般主婚慶喜事、聰明、溫和秀麗、婚姻早發、感情婚姻平安，紅鸞星的出現對於單身者最為有利，容易遇見心儀的異性，有結婚生子的喜訊。

▍生肖虎

生肖虎的婚姻宮明年遇到劍鋒煞，象徵婚姻宮被刺破，此運對於已婚人士影響最大，婚姻宮破，多主感情糾紛、分居分手、第三者插足等，恐破壞夫妻的姻緣感情，因此即使事業再忙也要兼顧家庭，不要聽信謠言，別動搖對感情的信心；另外可點一盞姻緣燈，此方法適用於情侶、夫妻，可用來祈願感情順暢，兩人恩愛，婚姻幸福美滿。

▍生肖兔

生肖兔的婚姻宮今年遇到桃花貴人，婚姻桃花運勢大吉，多主亮麗驚豔、光芒四射、吸引異性緣，桃花貴人對於單身者最為有利，容易遇見心儀的異性，並且有機會能結婚生子，已婚者遇到桃花也可主動認識、提升人際關係、生活豐富多彩。

▍生肖龍

生肖龍的婚姻宮遇到了空神破婚，整年的婚姻、感情運勢都不佳，很容易破壞情侶夫妻感情，吵吵鬧鬧、聚少離多，想要感情穩固，收斂脾氣是必要的，且要注意少拈花惹草，才不至於犯下無可挽回的錯誤，若是遇到空神加上喪門的出現，則對於受孕、懷胎的女生影響比較大，已懷孕或者有計畫受孕者，可點一盞順產燈來保胎護運。

▍生肖蛇

生肖蛇的婚姻宮遇到孤辰煞，感情婚姻容易遭到破壞，有可能因冷落伴侶而引發爭執，也要小心感情不夠溫暖而出現第三者，對於這種現象，除了需要用心維繫婚姻感情、多溝通之外，還可以點一盞姻緣燈促進姻緣美滿和睦，增添浪漫情趣，重拾美好情感。

▍生肖馬

單身的生肖馬會遇到比較優秀的異性，且有多人同時出現的跡象，單身者需及早確定心意，不然會因此錯過時機，已婚者大部分時間能享受愛情的甜蜜，雖有小爭執，但對感情影響不大；屬馬的女性的婚姻宮遇到胎運，婚姻幸福，適合添丁生子，若是能生出屬虎的寶寶，則是生肖馬的三合大貴人，可以增加家運。

▍生肖羊

生肖羊婚姻宮的養運旺婚，利於結婚脫單、添丁生子，對於單身的來說，桃花運旺，容易遇到心儀的對象，在吃喝玩樂中遇到異性的緣分非常高。已婚者可舒舒服服過日子。

▍生肖猴

生肖猴的夫妻感情多能享受平凡的幸福，只是容易被外界聲音干擾，若不能同心同德，感情易遭遇挫折，單身者紅鸞運低迷，雖然對愛情有嚮往，但難以得到桃花回應，時間拖得越長，越容易無疾而終，單身者不妨把尋覓的眼光放在熟人身上，更易有所收穫；另外，可點一盞桃花燈來增加與異性之間的緣分，讓愛情開花結果。

▍生肖雞

生肖雞的婚姻宮有沐浴桃花運，然而已婚者還是以婚姻家庭為主，要抵得住外界誘惑，對於單身者來說，容易招來經濟實力不錯的異性緣分，不過卻不利本身從政的人，或是不利招來從政類桃花緣份，因為整年官運不佳，今年也不太利於結婚生子，未婚者若想感情更進一步，可點一盞姻緣燈，可增添婚嫁喜慶之氣，把握正緣，收穫幸福。

▍生肖狗

生肖狗的婚姻宮遇到冠帶大運，多半戀情順利、婚姻幸福，添丁生子，對於單身者來說桃花運旺，桃花照耀、光芒四射，容易引起優質異性注意愛慕，只要主動大膽出擊，更能進一步發展。

▍生肖豬

生肖豬婚姻宮遇臨官大運，對於單身者來說光芒四射，容易引起異性注意與愛慕，對於已婚者來說，遇到臨官運，多主婚姻幸福，感情生活豐富多彩，如想增加添丁生子之喜，也可點一盞求子燈，祈願孩子早日到來。