星座專家唐綺陽分析11／28~12／04星座運勢，本周海王星順行雙魚，新聞對於宗教領域話題關注度高，好壞業力皆有回報，感受無形的命運巧合。另外，諸星在射手，不少人開始著手海外計畫、安排旅行，或與外國親友聯繫，抑或是進行生涯長遠規劃，學習動力強。

星象影響：海王順行雙魚、諸星在射手

【累的：金牛、巨蟹、天秤、摩羯】

金牛：職場長官多有指教，談戀愛要小聲點

巨蟹：工作別過度心軟，暗戀卻不敢前進

天秤：職場有選擇困難，情場有不當誘惑

摩羯：工作卡頓要多點耐心，感情改變契機在自己身上

【穩的：牡羊、雙子、獅子、射手】

牡羊：工作要耐心找出問題，談戀愛要多關心對方

雙子：最好找熟人一起工作，和另一半適合居家約會

獅子：職場上可多認識新朋友，愛情來自友情

射手：步步為營是好的，感情上別太低調

【讚的：處女、天蠍、水瓶、雙魚】

處女：財運佳，感情上可釋放魅力

天蠍：職場順利運氣好，感情能修成正果

水瓶：工作有衝力，感情上容易吵起來

雙魚：工作受貴人提攜，感情先放一邊