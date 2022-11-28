星座專家唐綺陽分析11／28~12／04星座運勢，本周海王星順行雙魚，新聞對於宗教領域話題關注度高，好壞業力皆有回報，感受無形的命運巧合。另外，諸星在射手，不少人開始著手海外計畫、安排旅行，或與外國親友聯繫，抑或是進行生涯長遠規劃，學習動力強。
星象影響：海王順行雙魚、諸星在射手
【累的：金牛、巨蟹、天秤、摩羯】
金牛：職場長官多有指教，談戀愛要小聲點
巨蟹：工作別過度心軟，暗戀卻不敢前進
天秤：職場有選擇困難，情場有不當誘惑
摩羯：工作卡頓要多點耐心，感情改變契機在自己身上
【穩的：牡羊、雙子、獅子、射手】
牡羊：工作要耐心找出問題，談戀愛要多關心對方
雙子：最好找熟人一起工作，和另一半適合居家約會
獅子：職場上可多認識新朋友，愛情來自友情
射手：步步為營是好的，感情上別太低調
【讚的：處女、天蠍、水瓶、雙魚】
處女：財運佳，感情上可釋放魅力
天蠍：職場順利運氣好，感情能修成正果
水瓶：工作有衝力，感情上容易吵起來
雙魚：工作受貴人提攜，感情先放一邊
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。