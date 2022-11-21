即將進入2023年，而塔羅牌老師艾菲爾在臉書上表示，生肖蛇在明年將會是驛馬奔馳，奔波的一年，在事業上較於平順，有益於全力衝刺，名聲也有望提升，並同時帶來財運，但需注意外派時別因地點太遠而放棄機會，另外感情方面，如有穩定交往對象，可藉由出遊來了解彼此，單身者的話建議多出外走走，有機會發展戀情。

艾菲爾表示，明年生肖蛇的運勢上沒有太多大起大落、是非紛爭，是心境上相對平靜的一年，有益於全力衝刺在事業上，而今年正好是生肖蛇的驛馬年，由於事業的緣故，會常有機會出差、到處走動，甚至是搬遷到異地久居一段時間，整體名聲有望提升，隨後也會帶來錢財，故今年若有外派機會，千萬要把握住，別因為外派地點太遠或是有其他緣故而失去良機。

感情方面，艾菲爾提到，如有穩定交往的對象，建議可時常陪同出差或是到心儀的地點旅遊，藉由旅程細節多加瞭解彼此，單身者可能會因為獨自一人在異地，而寂寞上心頭，建議有空閒時多出外走訪異地風景，有機會結識異性發展戀情。