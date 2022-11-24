每個人的金錢觀都不同，有些人會把工作上賺取的金錢拿來理財，讓錢滾錢，《科技紫微網》運勢專欄指出，生肖牛、生肖蛇、生肖龍、生肖兔不但會利用自己的專業來賺錢，更會把存到的積蓄拿來投資，讓錢越滾越大，相較其他生肖暴富機率高。

▍第四名：生肖牛：賺錢很務實，花錢有節制

生肖牛清楚知道錢不會從天下掉下來，他們會花時間、花自己的專業，用自己的才能與雙手去賺錢，因為他們堅信只有辛勞賺來的錢才守得住，也因為賺的是辛苦錢，所以不會亂花錢，在投資上不追求快錢，而是做自己有把握的事，財務較不會受到景氣起伏。

▍第三名：生肖蛇：賺錢有野心，存錢愛理財

很多企業家或成功人士都是屬蛇，對他們來說，上班族朝九晚五的薪水，不能滿足他們的理想與慾望，要賺就要賺大錢，屬蛇的人有手腕和人脈，在賺到錢之後，先想的不是買名牌、開名車，而是投入錢滾錢，屬蛇的人有賺錢的慾望，又有理財的觀念，致富不是難事。

▍第二名：生肖龍：賺錢易過火，收遠大於支

生肖龍福星耀命，天生就集千萬嬌寵於一身，有能力有慾望，眼光遠大，各類富豪榜上屬龍的比比皆是，屬龍的人所以排第二，是因為他們對於累積財富比較淡泊，不一定是為了賺錢，很多時候是為了拓展事業版圖、達成內心的目標，但也因此容易賺到較多的財富，躋身富豪行列。

▍第一名：生肖兔：賺錢很專業，理財有計劃

生肖兔天生精明，很在意自己在別人眼裡的形象，通常會從事專業度非常高、難取代的職業，而這類職業本身收入就頗高，並且還能憑藉專業越爬越高，收入自然也水漲船高，俗話說狡兔有三窟，可想而知屬兔的人在財務佈局上有多周密，所以無論是賺錢還是存錢，他們都會精打細算。