現代已不是男主外女主內的社會，女性在事業上的表現和成就已不輸男性，《科技紫微網》運勢專欄指出，生肖龍、生肖虎、生肖羊的女性敢於往前衝，行動力十足，在事業上容易獲得很好的成就。

▍生肖龍

屬龍的女性，在事業上做出抉擇之後，便會一心一意往前衝，不管前方的路途是平坦大道還是佈滿荊棘，都無法動搖她們的決心，同一件事，許多人失敗了幾次也許就放棄了，但她們會不斷修正、不斷嘗試，正是這種不達目的不罷休的精神，讓屬龍的女性能夠在一個領域裡，把一件事做到極致，進而在事業上獲得巨大的成功。

▍生肖虎

屬虎的女性行動力十足，對商機又有天生的敏銳嗅覺，在發現商機的第一時間，就會把握住機會洽談，搶先佔據一席之地，對於她們來說，未知並不讓人害怕，且勇於做開拓者，而事業上的成功，靠的就是這種膽識與魄力。

▍生肖羊

屬羊的女性通常會揚長避短，也擅長把自我姿態放低，喜歡避免硬仗，她們會制定精密的計畫，用戰術和謀略來達成目的，因為身段柔軟、個性溫和，她們通常都有不錯的人際關係，遇到困難挫折、或是陷入低谷的時候，大多有貴人出手相助。