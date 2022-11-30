神舟十五號載人太空船與太空站組合體完成自主快速交會對接。（新華社）

微信公號「中國載人航太」11月30日消息，神舟十五號載人太空船入軌後，於北京時間2022年11月30日5時42分，成功對接於太空站天和核心艙前向埠，整個對接過程歷時約6.5小時。

按任務計畫，3名太空人隨後從神舟十五號載人太空船進入天和核心艙。神舟十四號太空人乘組已做好迎接神舟十五號太空人乘組進駐各項準備工作，這也是中國太空人首次在太空站迎接載人太空船來訪。

北京時間11月29日23時08分，搭載神舟十五號載人太空船的長征二號F遙十五運載火箭在酒泉衛星發射中心點火發射，約10分鐘後，神舟十五號載人太空船與火箭成功分離，進入預定軌道，太空人乘組狀態良好，發射取得圓滿成功。

這是中國載人航太工程立項實施以來的第27次飛行任務，也是進入太空站階段後的第4次載人飛行任務。此次發射成功標誌著太空站關鍵技術驗證和建造階段規劃的12次發射任務全部圓滿完成。

自2021年4月底天和核心艙發射以來，工程全線充分發揚新型舉國體制優勢，僅用不到20個月時間，先後在文昌、酒泉兩個發射場成功組織3次太空站艙段、4次載人太空船和4次貨運太空船發射，同一發射場兩次任務最短間隔僅12天。三十而立的載人航太工程用連戰連捷、任務全勝的優異戰績，在探索浩瀚宇宙的新征程上跑出了中國航太的「加速度」。

目前，太空站組合體已進入對接軌道，工作狀態良好，滿足與神舟十五號載人太空船交會對接和太空人進駐條件。