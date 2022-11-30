神舟十五號6.5小時成功對接太空站組合體，中國太空人首次太空會師。（大陸央視）

觀察者網報導，據微信公眾號「中國載人航太」11月30日消息，在載人太空船與太空站組合體成功實現自主快速交會對接後，神舟十五號太空人乘組從太空船返回艙進入軌道艙。完成各項準備後，北京時間2022年11月30日7時33分，翹盼已久的神舟十四號太空人乘組順利打開「家門」，熱情歡迎遠道而來的親人入駐「天宮」。隨後，「勝利會師」的兩個太空人乘組，一起在中國人自己的「太空家園」裡留下了一張足以載入史冊的太空合影。

後續，兩個太空人乘組將在太空站進行首次在軌輪換。期間，6名太空人將共同在太空站工作生活約5天時間，完成各項既定任務和交接工作。

據微信公眾號「中國載人航太」此前消息，神舟十五號載人太空船入軌後，於北京時間2022年11月30日5時42分，成功對接於太空站天和核心艙前向埠，整個對接過程歷時約6.5小時。

按任務計畫，3名太空人隨後將從神舟十五號載人太空船進入天和核心艙。神舟十四號太空人乘組已做好迎接神舟十五號太空人乘組進駐各項準備工作，這也是中國太空人首次在太空站迎接載人太空船來訪。

北京時間2022年11月29日23時08分，搭載神舟十五號載人太空船的長征二號F遙十五運載火箭在酒泉衛星發射中心點火發射，神舟十五號載人太空船與火箭成功分離，進入預定軌道，飛行乘組狀態良好，發射取得圓滿成功。

太空船入軌後，將按照預定程式，與太空站組合體進行自主快速交會對接，神舟十五號乘組將與神舟十四號乘組進行在軌輪換。在太空站工作生活約6個月期間，將進行多次出艙活動，完成艙內外設備安裝、調試、維護維修、組合體管理、太空科學與技術實（試）驗等各項任務。

這是中國載人航太工程立項實施以來的第27次飛行任務，也是進入太空站階段後的第4次載人飛行任務。此次發射成功標誌著太空站關鍵技術驗證和建造階段規劃的12次發射任務全部圓滿完成。特別是自2021年4月底天和核心艙發射以來，工程全線充分發揚新型舉國體制優勢，僅用不到20個月時間，先後在文昌、酒泉兩個發射場成功組織3次太空站艙段、4次載人太空船和4次貨運太空船發射，發射任務數量超過自1992年工程立項實施到黨的十八大前20年間的總和，同一發射場兩次任務最短間隔僅12天。三十而立的載人航太工程用連戰連捷、任務全勝的優異戰績，在探索浩瀚宇宙的新征程上跑出了中國航太的「加速度」。

目前，太空站組合體已進入對接軌道，工作狀態良好，滿足與神舟十五號交會對接的任務要求和太空人進駐條件。