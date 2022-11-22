有句話說努力付出必有收穫，在職場上已經打滾了好幾年，究竟能不能受到老闆的賞識而重用呢？這是每個人都會想的問題，但這5生肖在年底前有機會能夠升遷，《科技紫微網》運勢專欄指出，生肖兔、生肖牛、生肖狗、生肖猴、生肖雞表現機會將會接踵而來，只要好好把握住，並勇敢承擔更大的責任，相信不久後升職加薪盡在不遠處。

▍生肖兔：官祿騰飛，升職加薪。

生肖兔在年底前事業一飛沖天，易獲得頗多表現機會，且很可能因為優良的表現而受到老闆賞識，工作機會將接踵而來，這正是展現才華的好時機，別害怕競爭，只要敢於承擔更大責任，將獲得頗多晉升機會。

▍生肖牛：機運旺盛，升遷可期。

生肖牛在年底前事業運強勢來臨，成功之路頗為平順，這一年，他們只有想不到的事，沒有做不到的事，只要願意定下遠大目標，且有準備承擔重責大任，後期多能爆發出能量，受到認可，有機會成為眾人矚目的對象，升遷機率頗高。

▍生肖狗：開拓新局，升遷有望。

生肖虎在年底前事業會非常平順，一份耕耘一份收穫的年份，不管是奔波勞碌或辛苦付出，都將會機運上揚，所有的努力都將化為豐碩的果實，同事、朋友、前輩會是升遷路上的大貴人，多留意人際關係的經營，升遷運即可望大大提高。

▍生肖猴：努力不白費，升遷上揚。

這將是努力不白費、付出有收穫的一年，跳脫的思維、活絡的人脈，都將是今年在事業上的優勢，容易在激烈的競爭中脫穎而出，並獲得升職加薪的機會，只是要注意，越在高位越要謹慎，應以負責的態度來面對大任，有機會因貴人助力而使升遷更順利。

▍生肖雞：升遷運旺，付出有回報。

生肖雞在年底前會是忙碌的一年，也是收穫滿滿的一年，將迎來事業上付出與收穫成正比的時期，只要前期能扛住壓力，不畏辛勞，後期將有步步高升的機會，多在專業技能上下功夫，提升專業度，注重工作效率，升職加薪機會就離不遠了。