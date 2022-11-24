12月三大天文盛事即將到來，國際天星命理風水專家邱彥龍表示，首先是12月1日火星最靠近地球，距離約8145萬2214公里，火星逆行衝金星，分別坐落雙子座和射手座，受到排名第二凶星能量影響，雙子座暴躁與好爭吵的能量會被激發，非常容易暴怒，因為好勝心強，容易與人鬧得不愉快，雙魚座和射手座都容易被波及到。

邱彥龍說，這次的天象會影響財運與人際關係，吵架、分手、鬧翻、意外血光的情況發生，嚴重會出人命，所以穩重是12月的主體忠告，勤奮做事，謙虛負責任的態度，腦子轉多，自然就會遠離災難。

邱彥龍指出，12月8日火星合月亮沖太陽，女性情緒暴衝，哭、鬧、暴怒、不理性，但來的快去也快。

另外，三大流星雨之一個雙子座流星雨發生於12月4至20日之間，預計在12月14日21時出現，流星古稱天火，需要眾人先立志向、共同目標，與志同道合的人謀事，才可長久，並且到達彼岸，所以流星雨的階段朋友圈、社會團體都會有動盪分幫分派的情形發生，甚至決裂，感情上容易夫妻反目成仇，朋友、兄弟姊妹、事業夥伴、社團都有這樣的現象發生，解決的方案，就是不在當下解決，雙方先冷靜，再行溝通，即可逢凶化吉。