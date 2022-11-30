《天線寶寶》（Teletubbies）最初是由《BBC》和Ragdoll公司在1997年製作的兒童節目，距今恰好25年，第一代太陽寶寶潔西史密斯（Jess Smith）如今也已經27歲，近來接受訪問也大方透露近況。

潔西史密斯透露曾在英國舞蹈學院學習，已經出社會工作的她，現在的主業是在英國肯特郡梅德韋（Medway）的一間保全公司，擔任流程管理相關的行政工作。在感情方面，雖然先前曾傳出要結婚的消息，不過在她的人生規劃中，在安定下來組建家庭前，要先環遊世界，間接否認跟男友結婚的傳聞。

談到接演《天線寶寶》的機緣，潔西表示當時父母在醫院幫她稱重，同時第一代《天線寶寶》製作人正好也在，並跟醫院商量「如果看到任何笑咪咪的嬰兒，請務必跟他們聯絡。」幸運的小潔西就被挑上了，她補充說：「在錄製時，我爸爸在鏡頭後面抱著一隻泰迪熊逗我笑，還推了一輛玩具賽車讓我低頭看鏡頭。」小潔西燦爛的笑容與可愛的笑聲，擄獲了劇組的心，於是順利接下這個角色。

不過當年才9個月大的她，其實對拍攝工作記憶模糊，但對於能成為《天線寶寶》的一員，始終感到很驕傲，甚至在IG的自介欄大方寫下「女演員，1997年至2015年間擔任天線寶寶的太陽寶寶」，而潔西也談到，在她拍完幾個傻笑鏡頭後，獲得了250英鎊（約新台幣9,700元，當年應為2萬元左右）及一盒玩具當作報酬。