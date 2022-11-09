「2022台北國際旅展」實體展7日落幕，福華飯店集團為搶「雙11」商機，團線上旅展將限時延長至11日，開放消費者最後搶購熱銷的福華連鎖住宿券、台北福華一泊二食住宿券，以及台北福華各式餐券。同時飯店再加碼卡友好康，凡消費者於線上旅展以富邦福華聯名卡單筆消費金額滿8,000元，或以富邦卡單筆消費消費滿額12,000元，即可獲得限量20吋行李箱乙個。

此外，為提供更多便利購券方式，台北福華位於復興南路側門口的外賣櫃位，即日起至13日也也將開放銷售各式餐券，包含本次最為熱銷的999元彩虹座吃到飽自助通行證、2,699元中式四人合菜餐券以及9,000元珍珠坊港點粵菜任你選的吃到飽餐券，消費者均可在飯店現場搶購入手。

福華飯店表示，本次旅展觀察到明顯的消費回流趨勢，雖然面對國境開放的出國熱潮，但住宿券與餐券相較2021年仍成長二至三成，搭配最後一波線上晚鳥優惠，預期整體業績相較2021年也將成長3成。