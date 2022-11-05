2022年ITF台北國際旅展5日揭幕登場，由於攤位數增加5成至逾1200個，首日吸引3.05萬人次入場觀展、年增達51.9％，恢復2020年時水準。其中，飯店業者買氣維持暢旺，包括老爺、晶華(2707)、寒舍(2748)、台北遠東香格里拉、圓山等5家首日現場業績突破千萬。

老爺酒店集團首日現場業績達3700萬元、年增37％，加計當日線上業績1200萬元後合計突破4900萬元、年增18％。由於線上旅展提前4天開賣，累計目前整體業績已突破1.2億元。集團表示，綜觀今年ITF旅展業績，今年民眾關注商品主要包括3大類。

老爺指出，全台10家據點適用的聯合住宿券因效期長達1年半，且買20張送2張、滿2萬再抽10倍住宿券，吸引民眾到場搶購。14家餐廳通用的聯合餐飲券及各據點的限定住宿券，則吸引多位百萬刷手，作為公司行號年末福委會、員工旅遊或客戶送禮使用。

晶華國際酒店集團首日攤位排隊人籠開展後即綿延數公里，自I區一路延伸到J區的主入口，帶動現場業績近3000萬元、年增達50％，加計提前於10月21日開跑的線上旅展業績4300萬元，目前整體業績約7300萬元，與去年大致相當。

晶華表示，首日最受歡迎的商品均為自助餐券，分別為(木百)麗廳平日下午茶雙人券、(木百)麗廳平日午餐雙人券、泰市場平日午餐雙人券，各品項皆熱銷逾千張。單筆最大訂單為總金額約250萬元的企業福委會代表，票券組合包括各式餐券和住宿券。

寒舍集團集結台北喜來登、台北寒舍艾美、寒舍艾麗、礁溪寒沐及寒居等5家酒店參展，首日現場業績達1000萬元、持平去年同期，加計提前於10月11日開跑的線上旅展、10月28日開跑的快閃櫃及首度開賣的寒舍APP，目前整體業績達6000萬元，持平去年同期。

寒舍表示，集團首次推出的聯合住宿券表現亮麗，合計狂賣達7千張、榮登熱銷冠軍。台北寒舍艾美「探索廚房」自助餐券、台北喜來登「十二廚」假日自助餐券則分別熱賣6800張及5300張緊追在後，並吸引2筆神秘百萬刷手搶購，現場詢問度熱烈。

凱撒飯店連鎖首日現場業績500萬元、年增近15％，提前於10月15日開跑的線上旅展迄今業績達1500萬元、年增達25％，目前整體業績達2000萬元、年增約21％。其中，線上旅展以聯合住宿券最熱銷、占整體業績達49％。

凱撒表示，今年銷售商品自4款增至10款，除了常態的聯合住宿券及餐券外，再新增「板橋×墾丁凱撒南北雙城券」及7款「飯店限定券」。由於現場消費滿萬元可參加抽獎，開賣不到2小時就有消費者砸72萬買下220張住宿券及330張餐券，並抽中3張免費聯合住宿券。

圓山大飯店首日現場業績創下1300萬元佳績，台北遠東香格里拉首日現場業績亦突破千萬，其中包括高達500萬元的企業大單。台北君悅酒店首日現場業績達800萬元，以自助餐券最為熱銷，亦接獲單筆百間的住宿券訂單。

六福(2705)旅遊集團首日現場業績405萬元，今年以「關西六福莊輕旅行」為銷售主力，現場獨賣的六福萬怡「敘日」平日午晚餐單人券及「粵亮」商業午餐套餐券則推出買十送一優惠，搶攻企業戶年末聚餐或尾牙春酒商機。

雲朗觀光集團首日來櫃人數已恢復疫情前水準，消費者提袋率均見成長，首日整體業績較往年跳增逾2倍、業績創近5年新高，加計提前於10月26日開跑的線上旅展業績，目前整體業績已較去年跳增3倍。

雲朗表示，今年推出每日限量500張的台北君品酒店雲軒西餐廳「頂級10盎司牛排套餐券」，首日開賣3分鐘即完售，萬元有找的日月潭雲品酒店「經典山景住宿券」亦成熱銷主力商品。首次推出的露營車品牌Vantel成為矚目產品、詢問度熱絡，銷售數已達百筆。

福華飯店集團首日現場業績325萬元、年增16％，以聯合住宿券占比達55％最受歡迎。此外，美福大飯店、海霸王集團、JR東日本大飯店銷售反應良好，首日現場分別繳出930萬元、500萬元、320萬元業績。