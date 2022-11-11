大陸晶片代工大廠中芯國際聯合執行長趙海軍在第三季業績溝通會上表示，代工行業這一輪調整至少要持續到明年上半年，目前還未看到行業有復甦的跡象。「從終端市場傳到代工行業時間有滯後，代工行業周期尚未觸底。」

澎湃新聞報導，中芯國際10日晚間發布第三季業績，並給出了第四季業績指引。中芯國際預計，第四季，受手機、消費領域需求疲弱，疊加部分客戶需要時間解讀美國出口管制新規而帶來的影響，銷售收入預計環比下降13％到15％，毛利率在30％到32％間。

趙海軍在業績溝通會上表示，2022年下半年從宏觀環境來看，消費需求疲弱，國際局部衝突帶來的全球能源危機、高通脹、貨幣波動等，導致全球經濟復甦乏力疊加美國頒布的新的晶片出口管制新規，給全球產業鏈和區域產業鏈帶來了不同程度的業態變化和挑戰，產業分工體系和布局正在發生深刻的調整，原有的全球產業鏈循環受到干擾，甚至被阻斷，區域化進程在艱難曲折中推進。

趙海軍指出，從產業周期來看，智慧手機和消費電子去庫存速度緩慢，客戶流片意願不強，工業控制領域雖然相對穩健，但增幅有限，汽車類終端消費韌性強，行業尚有需求缺口。