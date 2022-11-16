原民會主委夷將·拔路兒（前右一）今赴花蓮縣壽豐鄉溪口原住民文化健康站關懷長者，並向長輩們用族語說明原民會加碼補助花東族人改善廁所的相關措施。（羅亦晽攝）

花蓮縣壽豐鄉溪口部落的陳阿嬤感謝原民會對族人的協助，不僅是文健站照護長者們的健康，廁所改善讓長輩如廁更加安全。（羅亦晽攝）

原民會主委夷將·拔路兒今赴花蓮縣壽豐鄉溪口原住民文化健康站關懷長者，用族語與長輩們互動，逗得現場笑聲連連。（羅亦晽攝）

花東兩縣原鄉部落許多家戶廁所迄今仍使用傳統蹲式馬桶，缺乏無障礙衛生設備，長者如廁恐有安全疑慮，行政院原住民族委員會2018年獲中央支持，自2019年起補助花東弱勢長者改善廁所設施，迄今已完成368戶，今年再獲5700萬元經費挹注，預計明年底前再替700戶改善，盼提升長者生活環境。

原民會主委夷將·拔路兒今赴花蓮縣壽豐鄉溪口原住民文化健康站關懷長者，了解長輩們受照顧的情形，且在說明原民會加碼補助花東族人改善廁所的相關措施期間，以有趣的問答方式與長者互動，逗得現場笑聲連連，相當溫馨。

夷將指出，副總統賴清德2018年擔任行政院長時得知，花東偏鄉原民家戶仍有許多仍使用傳統蹲式馬桶，不僅不衛生，亦會造成長者如廁負擔，於是隔年核定預算，補助花東2縣經濟弱勢原民家庭的廁所設施，截至今年已花蓮完成200戶，台東168戶。

夷將說，原民會為延續照護花東弱勢長者，今年獲行政院5700萬元經費挹注，即起至明年底，將補助戶數花東兩縣各350戶改善廁所設施，申請條件為，戶內須有年滿55歲以上具原民身份的長者，限領有中低收入戶證明，補助項目分為蹲式改坐式，更換坐式及增設廁所，其中前兩項的金額為本島5萬、蘭嶼8萬，後者則是本島15萬，蘭嶼23萬。他解釋，因蘭嶼屬離島，廠商需搭船或飛機才能前往施作，因此補助金額較本島高。

夷將接著說，第一期改善計畫受補助的弱勢族人因需先墊款施作，不僅不便民，還會造成短期負擔，因此第二期便改為，只要申請廁所改善補助的族人，款項經核定後會透過家戶直接給施作廠商；另針對獨居長者或者不知申請辦法者，原民會除藉文健站宣導，亦會請文健站照服員、社工、村里長及民代等，主動協助符合申請資格的族人提出申請，能讓長者獲得最好的協助。

受惠的陳阿嬤感謝原民會對族人的協助，不僅是文健站照護長者們的健康，廁所改善讓長輩如廁更加安全。