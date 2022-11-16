花東兩縣原鄉部落許多家戶廁所迄今仍使用傳統蹲式馬桶，缺乏無障礙衛生設備，長者如廁恐有安全疑慮，行政院原住民族委員會2018年獲中央支持，自2019年起補助花東弱勢長者改善廁所設施，迄今已完成368戶，今年再獲5700萬元經費挹注，預計明年底前再替700戶改善，盼提升長者生活環境。
原民會主委夷將·拔路兒今赴花蓮縣壽豐鄉溪口原住民文化健康站關懷長者，了解長輩們受照顧的情形，且在說明原民會加碼補助花東族人改善廁所的相關措施期間，以有趣的問答方式與長者互動，逗得現場笑聲連連，相當溫馨。
夷將指出，副總統賴清德2018年擔任行政院長時得知，花東偏鄉原民家戶仍有許多仍使用傳統蹲式馬桶，不僅不衛生，亦會造成長者如廁負擔，於是隔年核定預算，補助花東2縣經濟弱勢原民家庭的廁所設施，截至今年已花蓮完成200戶，台東168戶。
夷將說，原民會為延續照護花東弱勢長者，今年獲行政院5700萬元經費挹注，即起至明年底，將補助戶數花東兩縣各350戶改善廁所設施，申請條件為，戶內須有年滿55歲以上具原民身份的長者，限領有中低收入戶證明，補助項目分為蹲式改坐式，更換坐式及增設廁所，其中前兩項的金額為本島5萬、蘭嶼8萬，後者則是本島15萬，蘭嶼23萬。他解釋，因蘭嶼屬離島，廠商需搭船或飛機才能前往施作，因此補助金額較本島高。
夷將接著說，第一期改善計畫受補助的弱勢族人因需先墊款施作，不僅不便民，還會造成短期負擔，因此第二期便改為，只要申請廁所改善補助的族人，款項經核定後會透過家戶直接給施作廠商；另針對獨居長者或者不知申請辦法者，原民會除藉文健站宣導，亦會請文健站照服員、社工、村里長及民代等，主動協助符合申請資格的族人提出申請，能讓長者獲得最好的協助。
受惠的陳阿嬤感謝原民會對族人的協助，不僅是文健站照護長者們的健康，廁所改善讓長輩如廁更加安全。
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