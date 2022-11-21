高雄醫學大學研究長者吞嚥議題多年，近期以「咀嚼吞嚥」健康為主題，規畫「大南方咀嚼吞嚥健康產業人才培育基地計畫」，並向教育部申請「建置區域產業人才及技術培育基地計畫」且審查通過，成為全國唯一通過計畫申請的私立大專院校，也是唯一通過的醫學大學。

根據國發會推估，2025年台灣將邁入「超高齡社會」，65歲以上老年人口將達到20％，相當於每5人就有1位老年人，且國內研究顯示，台灣約有12.8％的65歲以上長者，被評估有咀嚼吞嚥異常問題，若進食過程中發生嗆咳及吸入性肺炎，恐會致命；因此長者的吞嚥問題，未來將會成為重大考驗。

高醫大多年來在吞嚥議題上努力耕耘，並規畫「大南方咀嚼吞嚥健康產業人才培育基地計畫」，將大同國小作為實作場域，並透過校院豐富的教學及臨床資源，串聯北中南長期著力於長照相關議題上的夥伴學校，規畫由初段、中段及末段的預防課程，協助學生跨域增能，並輔導培訓的學生取得相對應的專業證照，另外也培訓專業種子教師，協助產業代訓業界學員。

高醫大副校長吳登強表示，「大南方咀嚼吞嚥健康產業人才培育基地計畫」積極培訓專業學員，實作場域設有臨床實用性的高齡友善教學示範廚房、具有分享性的VR／AR 口腔照護模擬訓練區，及因應趨勢的大數據中心。希望能從口腔照護模擬訓練、輔助臨床診斷、智慧評估方法及飲食照護應用，一條龍的咀吞營養照護課程培育專業的咀嚼吞嚥人才，以補足長期照護人才缺口之不足。