民進黨苗栗縣長候選人徐定禎18日參加電視政見發表會中，公開宣稱長65歲以上長者免費裝假牙，下午再召開裝設補助記者會，並由苗栗縣議員候選人徐筱菁，牙醫師全聯會理事陳威鑠陪同，宣告將與苗栗縣牙醫師公會攜手，共同推動長者裝設假牙政策，一起促進口腔健康，找回長者的笑容。

徐定禎表示，補助裝設假牙是各縣市都在推動的政策，苗栗縣內65歲以上人口佔比約莫18％，不少長者因為進食、美觀等不同因素而有裝設假牙的需求，然而苗栗縣一直都沒有跟上各縣市的潮流，使得部分長者想要裝設假牙卻因為經濟因素不敢裝設。因此本次參選提出假牙政見，希望當選後能夠讓縣內長者沒有負擔的裝設假牙。

徐定禎指出，經過和陳威鑠等專業牙醫師多次討論，並且獲得牙醫師公會支持，假牙補助政見的具體內容為，凡設籍苗栗縣一年以上的65歲以上長者及55歲以上原住民， 其上下顎少於（含）六顆（單顎不多於五顆）自然齒當作柱台齒，就可以享假牙補助最高6萬元。補助樣態包含部分活動假牙、半口活動假牙、全口活動假牙、柱台齒等，未來牙醫師將視長者缺牙狀況，協助進行相對應樣態的假牙裝設。

前苗栗縣牙醫師公會理事長、現任牙醫師全聯會理事陳威鑠表示，苗栗縣過去只有補助中低收入戶、55歲以上原住民，現在縣內長者都納入，在全國來說是比較完善的政策。陳威鑠指出，徐定禎推出的政策有三大優點，一、進入門檻低，設籍1年以上就能申請，佩戴3年內有毀壞情形可重新提出申請。二、擴大範圍對財力不佳的長者是福音，診所也雙贏。三、想要更好的假牙可以補差額升級。徐定禎對長者的關懷政策立意良善，公會本著維護大眾口腔健康的職責，也支持徐定禎推動這項優良的政策。