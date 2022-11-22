民進黨苗栗縣長候選人徐定禎的女兒里唯在「翻轉苗栗，禎心相挺」記者會中，澄清父親徐定禎近日「金句連連」的本意。（姚志平攝）

民進黨苗栗縣長候選人徐定禎日前回應聯合大學學生提問，稱「這個就不要再亂了啦」、「一直罵自己的執政黨、政府是怎樣」等語，引起爭議。他的女兒里唯22日緩頰說，徐定禎有時候講話太直接，但他是正直、善良的人，相信那不是他的原意，「我可以想像他講話的樣子，就是個阿伯苦口婆心、開玩笑的語氣」。

徐定禎11月初到聯合大學參加座談會，被學生問到網軍、疫苗、林智堅論文等議題，徐定禎回應，「這個就不要再亂了啦」、「一直罵自己的執政黨、政府是怎樣」、「一直汙名化我們政府，你去中國住住看啊」等語，後於苗栗縣長政見發表會稱「如果真的執政黨是那麼糟糕的話，還有今天的這場選舉嗎？」引起不少討論。

針對徐定禎在學生座談會、電視政見發表會中言論，里唯說，家裡討論過這個問題，母親認為徐定禎很有能力，可是有時講話太直，不適合當政治人物。尤其部分網友擷取一兩段內容，沒有看見徐定禎全部的面相。

里唯強調，跟徐定禎朝夕相處的是他們，她可以肯定徐是很善良、正直的人，「我可以想像他講話的樣子，就是個阿伯苦口婆心、開玩笑的語氣」。

民進黨立委賴品妤也說，她眼中的徐定禎是一名可靠、值得信任的阿伯，如同苗栗的唐吉訶德，也許徐定禎不符合大家對政治人物的想像、說話不夠婉轉，可是他愛家鄉，才不斷為苗栗努力。