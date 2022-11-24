國產材驗證標章。（林務局提供）

為讓消費者更容易、更安心購得通過驗證的國產木、竹產品，林務局訂定「林產品驗證費用補助方式」，即日起將補助驗證費用比例提高為2／3，補助上限加碼至15萬元，鼓勵更多業者投入生產通過驗證的國產木竹材產品的行列。

林務局表示，凡是通過產銷履歷（TAP）-林產物、優良農產品（CAS）-林產品驗證合格者，或是取得台灣林產品生產追溯條碼（QR code）標示的廠商，其林產加工品均可使用「國產木竹材識別標章（台灣木材標章）」，確保廠商所生產的各類林產品，所使用之木竹材原料為國產且具合法來源；也保障消費者所購買的各類林產品是符合環保的永續消費。

舉例來說，申請驗證的TAP林產物以是否含環保署公告禁用於居家用途的防腐藥劑--鉻化砷酸銅（CCA）做為檢測標的；而CAS林產品驗證，更以符合國家標準(CNS)所列項目作為檢測基準。驗證類別雖有不同，但就固碳效能及務求提供高品質且安全無虞的產品的用心，並無二致。

林物局表示，因此，本次所訂「林產品驗證費用補助方式」，將補助驗證費用比例提高並加碼補助上限，也使CAS林產品及TAP林產物驗證費用的補助額度及上限一致化，業者只需就提供消費市場販售的產品品項，選擇合適的驗證類別參加驗證，讓通過驗證並獲得標章的國產材，從遙遠的森林變成日常空間，從生冷名詞變成可觸及的鄰居。

林務局強調，後疫情時代的來臨，森林還有循環利用、降低碳足跡、促進產業發展等多元效能，除了減少碳足跡、增加固碳，更可促進本土林業產業鏈的復甦、振興山村經濟，更有助實現永續森林管理、森林保護和復育，促使生產和消費合乎永續原則，達到減碳及維護生物多樣性的目的，目前已納入2050年碳中和的重要路徑。