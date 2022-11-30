交通部長王國材今天在立法院交通委員會答詢表示，包括北北基桃先前提出新台幣1200元交通月票及其他生活圈的交通補助，民國113年才會有預算。

立法院交通委員會邀請交通部長就「交通部所屬事業機構、轉投資單位之營運績效、升級轉型及多元創新服務」進行專題報告，並備質詢。

九合一選舉投票前，民進黨北北基桃市長候選人提出整合台鐵、捷運、國道客運等1200元交通月票，稍早政府也同意中央補助，上週王國材預估，每年所需經費約52億元，交通部可補助一半經費。

國民黨立委洪孟楷肯定王國材日前說，北北基桃的1200元交通月票不會因不同黨派的縣市長而有區別，並詢問明年是否有預算。

王國材說，不只北北基桃，中南部的生活圈也可提出，但系統建置大約要一年時間，明年只有約1、2億元可補助系統建置，實際的補貼要113年才會編列預算。

洪孟楷擔心，北北基桃交通月票要到113年才能補助，坐實了選前政策買票，如果王國材任期因調整而離開交通部，政策可能又胎死腹中。（編輯：管中維）1111130