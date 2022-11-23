民進黨苗栗縣長候選人徐定禎23日舉行記者會，徐提及24日將舉辦萬人造勢晚會，但動員受對手阻撓，請檢調積極查辦是否有賄選情事，徐也擔心對手鍾東錦勝選是黑道入主，讓基層公務員愁雲慘霧。對此，鍾東錦陣營回擊，徐定禎自己動員不了就怪支持者，或是責怪對手，讓人匪夷所思，而真正的黑道是民進黨，鍾東錦當選才是拒絕黑道入主苗栗。

徐定禎表示，明天24日他將舉辦萬人團結之夜，但是動員過程困難，以頭份市來說，因為鍾東錦24日也將舉辦造勢活動，里長、代表等各級民意代表都有感到壓力，他擔心其中可能有威脅利誘手段，造成動員困難，所以盼檢調能查清。

鍾東錦競選總部執行長徐廷琮表示，徐定禎號稱要辦萬人造勢晚會，牛皮吹得太大，如今動員不了，才反過來懷疑支持者受到其他對手威脅利誘，這實在是前所未聞，令人懷疑徐定禎是否選舉選到傻掉了，建議徐應該要檢討自己，為什麼無法感動支持者才是正途，而不是像前幾天參加大學生座談無法回答問題，就怪學生，現在無法動員，就懷疑支持者，這樣的邏輯，真的很令人匪夷所思。

徐廷琮指出，徐定禎自己平日不耕耘，等到選舉才想來苗栗收割、要選票，連舉辦造勢活動，發現無法動員，又想把責任推給對手，這就是民進黨的一貫思維「千錯萬錯都是別人的錯」，呼籲徐定禎陣營不要再給地方里長、民代壓力，尊重選民的選擇。

徐說，他也希望檢調單位的查賄行動，一定要堅持到最後一刻，因為既然徐定禎陣營無法動員，他們會不會用其他手段，真的去「威脅利誘鄉親」？請檢警調一定要密切注意。至於對手一再指稱，擔心黑道入主縣政，這是絕對不可能的，因為真正的黑道在中央，真正的黑道是民進黨，只要鍾東錦當選，一定可以拒絕民進黨的黑金進入苗栗。