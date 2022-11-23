民進黨苗栗縣長候選人徐定禎指出，若讓鍾東錦當選，他非常擔憂警職、基層公務員的未來。（李京昇攝）

民進黨苗栗縣長候選人徐定禎23日舉行「賄聲賄影 檢調加油！迎向新苗栗！」記者會，徐定禎表示，苗栗今年非常有機會反轉，選戰剩下最後一哩路，呼籲鄉親不要分票，讓對手鍾東錦贏得勝選，如果讓爭議不斷的鍾東錦當縣長，他不知道警職、基層公務員該怎麼辦，他非常替他們的未來感到擔憂。

徐定禎23日上午與苗栗縣議員、競選總部發言人曾玟學、陳光軒一起舉辦記者會，他們提到，選戰最後倒數幾天，希望檢調能持續查賄，而競總這邊則會跟著鄉親嚴防奧步，並呼籲鄉親團結起來，集中選票一定最後勝利。

徐定禎提到，現在已經是最後倒數關鍵，他呼籲苗栗鄉親一定要集中選票，支持他贏得勝選，才不會被對手鍾東錦坐享其成，否則讓鍾東錦贏得勝選，鍾的種種前科、爭議，只會帶給苗栗更多負面的標籤，尤其警職人員、基層公務員會備感壓力，絕對不能讓鍾勝選。

曾玟學、陳光軒表示，今年苗栗選舉競爭激烈，從村里長、代表，到鄉鎮市長跟縣議員，都有發生賄選，地檢署已經起訴多起賄選事件，他們支持檢調持續查賄，更呼籲檢調，直到周6投票日當天，都要全力查察賄選，維護乾淨選風。

他們指出，苗栗這次出現買票賄選、造謠抹黑、網軍攻擊的3大奧步，尤其對手鍾東錦對徐定禎的攻擊都不是事實，反倒是他們提出的爭議點都有憑有據，是被隱瞞的真相，鍾東錦反而用造謠抹黑來反駁，讓大家都深感遺憾。

徐定禎表示，苗栗是1級戰區，是全國矚目的縣市之一，是苗栗72年來最有機會翻轉的一次，而且蔡英文總統來苗栗4趟、副總統賴清德也來了5趟，明天24日他將舉辦選前之夜造勢活動，蔡、賴也將再同台幫他助選，希望苗栗鄉親一起跟他贏下選戰。

徐說，今年是改變苗栗命運的轉捩點，全台灣都在看苗栗會如何選擇，懇請所有的苗栗遊子，11月26日返鄉投票、集中選票，一起來為苗栗寫歷史，撕下苗栗國的標籤，揮別黑金、揮別汙名。