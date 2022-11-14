新冠疫情趨緩，但流感疫情有升溫趨勢。疾病管制署今天表示，國內已累計3例流感併發重症，包括1名未滿5歲幼童和2名70歲以上長者，均感染A型H3N2病毒，且未接種本季流感疫苗，其中2名長者皆已死亡。

疾管署今年共採購629萬劑公費流感疫苗，目前已使用超過514萬劑，整體使用率超過8成。疾管署發言人莊人祥表示，由於流感疫苗接種情形還不錯，疫情雖有升溫跡象，但沒有顯著上升。

疾管署統計，本流感季以來，國內累計3例重症個案，包括2例長者及1例幼兒，首例為上月14日公布的90歲以上女性，今天再公布1例70多歲男性、1例未滿5歲男童，其中2名長者不幸病逝。

莊人祥說明，70多歲男性有慢性阻塞性肺病、高血壓及心臟病史，11月5日發病並住於加護病房，11月7日因持續呼吸急促、呼吸困難及咳嗽，檢驗為A型流感，後續檢驗為H3N2，雖給予抗病毒藥物，仍在11月9日死亡。

另一例流感重症個案為未滿5歲男童，10月31日發病，11月2日收治加護病房，檢驗為A型流感H3N2，後續病況穩定，已於11月8日出院。

今年公費流感疫苗兩階段皆已開放接種，疾管署統計，目前已接種514.8萬人次，較去年（110）同期436.8萬人次高；其中65歲以上長者接種率達47.1％，較去年同期32.1％高出15％，學齡前幼兒接種率46.2％較去年同期45.7％高，但仍未達目標接種率。

疾管署呼籲，65歲以上長者及學齡前幼兒等高風險族群儘快接種公費流感疫苗，以於流感季來臨前獲得足夠保護力。