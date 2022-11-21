台鐵花東線玉里到富里間自918大地震後中斷，經全力搶修後，將於12月28日提前通車，比原預定明年年1月18日通車提早20天，以便利旅客元旦假期使用。台鐵局將於11月30日起恢復台北-台東12月28日以後列車訂票，並於12月2日開放元旦假期疏運訂票服務。

受918震災影響，台鐵花東線玉里、富里路段，包含新秀姑巒溪橋15跨橋梁、樂樂溪橋8座橋墩、2處車站月台及沿線軌道、電訊、號誌、電力設備受損。其中受損最嚴重的新秀姑巒溪橋，因橋面版位移大，復舊不易，搶修工程採用了國內軌道首次使用之油壓頂升、橫移及復位工法，最為特殊。

台鐵表示，執行初期地震及豪雨不斷，發生數次鋼筋混凝土支承座及重型支撐架被洪水沖走之情事，工程進度推展不開。經台鐵局與搶修工程團隊精研、改進工法，並在行政院公共工程委員會與交通部指導下，併運用修改河道、增加工作面與工時等方式，縮短工進。

新秀姑巒溪橋第15跨11月19日完成調整落座，12月橋梁將可恢復原設計強度，通車初期將以60公里為速限。開通後台鐵局會持續辦理監測確保安全，同時依據新的橋梁耐震設計規範，進行耐震評估及補強。