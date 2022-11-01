「2022年ITF台北國際旅展」將於11月4日至7日南港展覽館隆重登場，海霸王集團祭出超值優惠，城市商旅住宿通用券標榜下殺不到1折，旅展現場獨家活動，消費滿10,000元再送5,000元海霸王現金禮券，將最大優惠回饋給來旅展的消費者。

海霸王線上旅展並已自11月1日開跑，11月20日前都可到「海霸王線上購券」平台撿好康。海霸王集團於旅展推出「浪漫豪華雙人客房＋海陸龍蝦雙人鍋券」，一券在手即可入住德立莊市景豪華雙人房，並提供打狗霸與龍共舞雙人火鍋乙客，售價1,888元，讓旅客海陸雙饗一次滿足，飯店除了可選擇德立莊市景豪華雙人房外，也可更換為PAPAWHALE精緻雙床房、城市商旅真愛館豪華客房或德立莊博愛館市景雙人房，提供客人更多元化的旅店選擇，旅展期間只要以2折2,999元，即可入手一泊二食票券。

「城市商旅通用券」雙人住宿通用券每晚只要888元，是海霸王本次旅展折扣最大的商品，提供多館別自由選，一晚不到1,000元，就能入住優質商旅，非常適合送禮或是用於公司採購年終尾牙活動，讓收到禮券的朋友或員工由衷歡喜。除住宿券，海霸王集團下五大餐飲品牌海霸王、打狗霸、甲天下、前鎮水產及魅力海中庭餐廳也祭出46折起的優惠專案。

「海霸王餐廳」精選桌菜四季料理10人桌菜內有：招牌芋香鍋、鳳貝砂鍋雞、冰花生鮮、圓籠蒸鮮蝦等多款受客人喜愛的料理，今年首度在台北國際旅展亮相，祭出超值優惠，「四季豐收桌菜」旅展價3,500元，買五桌再送一桌，等於每券只要2,916元，最低下殺45折。

「四季歡聚桌菜」10道經典美味佳餚，旅展價2,500元。「打狗霸Takao1972火鍋」個人鍋物抵用券5張一套，旅展價每套1,450元。「前鎮水產」昆明店今年度推出海鮮火鍋吃到飽（含旗魚、鮪魚生魚片各一份），享受超過10款以上的產地直送新鮮海產，四款美味湯頭、豐富多樣化的自助吧，旅展雙人券2張一套，旅展價1,900元，換算平均每人用餐消費不到500元。

「甲天下新台菜餐廳」推出「新2人套餐」，三菜一湯，共四道經典菜色包含干貝絲瓜、鹽烤松阪肉、避風塘鮮蝦、豬肚鹹菜湯、紅茶、番薯粥，超豐盛菜色，旅展價580元，平均每人只要290元。

「魅麗海中庭餐廳」推出霸王雞腿排雙人餐590元超值優惠餐券，平均每人只要245元即可大快朵頤經典排餐與多樣化選擇的半自助吧。

「霸王美食通用500元券」在本次旅展仍買得到，饕客們可以選擇使用於「打狗霸」、「前鎮水產」、「甲天下」、「魅麗海」或「海霸王餐廳」，一次滿足對傳統中菜、經典火鍋、西式餐點及新式台菜之需求。