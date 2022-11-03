眾所矚目的「和雲行動服務」線上旅展自11月3日至11月 9日快閃登場。包含粉絲敲碗許久的和運租車與iRent共享汽機車，兩大品牌聯手推出多項優惠，並祭出「旅展買就送」活動，線上旅展期間，民眾只要登入和雲會員 (同和運官網與iRent會員帳號)，於線上平台購買任一商品，即可獲得期間限定的「和雲線上旅展禮包」，包含iRent汽車30分鐘時數折抵券與兩張機車5分鐘折抵券。和運租車也推出一日租車券滿額贈好禮。無論民眾是有計畫性的旅遊租車、臨時性的用車或是短程代步的機動性移動，和運租車與iRent滿足消費者多元的移動需求，讓民眾安排行程更便利。

用車靈活性高的iRent共享汽機車是目前民眾移動的熱門新趨勢，本次線上旅展推出「iRent 20小時時數券」與「iRent 50小時時數券」兩種方案，無論客戶是輕量級的使用，或是較高頻率的租車需求，皆可依照自身需求選購。時數券換算每小時租金只要155元，以當前最熱門的COROLLA CROSS的時租金來算，可以44折的優惠輕鬆租用，假日用車更划算。無論是路邊租還的臨時用車，還是利用同站租還規劃旅遊行程，都是經濟又便利的最佳選擇。

以服務品質與顧客滿意度為優先考量的和運租車，於本次線上旅展推出優惠租車券，包含每張最低只要1200元的「平日限時券」，平日出差旅遊皆相當適用；「一日租車券」則不分平假日皆可使用，旅展價僅需1300元 (適用VIOS／YARIS；取車時平日加價100元，假日加價400元)。此外，針對常用客戶，和運推出「滿額送好禮」，凡於旅展期間，單筆訂購一日租車券滿15張，再加贈客戶一日租車券乙張，依此類推，買越多越划算。經常租車出遊的朋友，或是近期內有出遊計畫的民眾不妨多加選購利用。此外，為響應低碳政策，本次線上旅展全面採用「電子兌換序號」，與用戶共同為永續盡一份心力。