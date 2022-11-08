尖石鄉2015年開始行駛「幸福巴士」，每天在山區道路行駛磨損很快，急需汰換，國際獅子會300A1區捐贈1輛價值85萬元的幸福小巴「蓬萊有益號」給尖石鄉公所，將投入前山五村的交通接駁，嘉惠各部落民眾通勤、通學、就醫及洽公的運輸需求。

國際獅子會300A1區贈車典禮8日在縣府舉行，尖石鄉耆老帶領縣長楊文科等與會貴賓進行祈福儀式，以泰雅族做用竹製酒杯，一起喝下「小米酒」，祈求行車平安。

楊文科說，尖石鄉幅員遼闊，新竹客運到尖石前山已是尾端，無法深入每個部落，鄉公所2015年啟動幸福巴士服務鄉親，接駁車輛已使用近9年，有陸續汰換的需求，他代表9000位尖石鄉民感謝國際獅子會300A1區捐贈幸福巴士的暖心善舉，提昇偏鄉民眾通行安全與品質。

尖石鄉公所秘書雲健培說，尖石鄉道路陡坡很多，幸福巴士和幸福小巴煞車等零件，損耗比平地車輛還嚴重，目前6台幸福小巴和5台幸福中巴都積極接洽善心團體，逐步汰換中。

雲健培並說，獅子會捐贈的幸福小巴，將投入前山新樂、嘉樂、錦屏、義興及梅花村等5個村落的交通接駁，將能提升前山居民及遊客搭乘的安全。

「哪裡有需要，獅子會就會提供服務！」國際獅子會300A1區總監陳金前說，希望贈車的愛心能夠拋磚引玉，帶動更多企業回饋，讓社會更溫暖。楊文科坐上幸福小巴「試駕」，順利完成捐贈儀式。

尖石鄉有5台幸福中巴和6台幸福小巴，行駛全鄉11條路線，公路總局補助95％營運經費，每年約600多萬元，鄉公所則自籌5％，通勤學生車票10元，成人15元，55歲以上鄉民是免費搭乘。