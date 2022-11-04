全台規模最大旅展「2022 ITF台北國際旅展（ITF）」今（4日）起至11月7日連4天於台北南港展覽館一館登場，國境解封後讓旅遊市場更熱絡，吸引日本、韓國、泰國、馬來西亞等71個國家/城市，及40多家旅行業者、超過130間飯店餐廳、航空公司、遊樂園等單位，總計1200個攤位共襄盛舉；其中，飯店票券每每都是民眾瘋搶目標，本報蒐羅各大熱門飯店的重點優惠活動，讓民眾在購買之前可先做好功課再直奔攤位下手。

雲朗觀光集團

雲朗觀光集團旗下君品Collection的露營車新品牌「VANTEL」，在旅展現場販售限量2款票券，包含現場獨賣的「1+1好時光套券」，可使用露營車24小時與享雲朗觀光指定飯店住宿1晚，每套6800元，套券搭配使用後相當於每人每晚僅需1700元；另款「VANTEL雙人派對券」每張6000元，平假日皆適用，含慶生派對佈置，專屬mini bar、微型投影機、活動旅遊規劃諮詢、氣球布置品驚喜包等配件與服務。凡在旅展現場購買VANTEL相關旅遊產品，即限量贈送夢幻變色蠟燭1個。

晶華國際酒店集團

晶華國際酒店集團旗下台北晶華酒店、台南晶英酒店、晶泉丰旅以及Just Sleep捷絲旅，皆推出多款超值餐飲、住宿優惠及芳療券。台北晶華酒店祭出折扣下殺1.9折的「雲天假期」住宿券，入住17坪寬闊舒適的雲天露臺客房僅5988元；針對喜愛城市小旅行的族群，也規劃出「晶采假期．一泊一食」及「晶采假期．一泊二食」2款方便入手的吃加住方案，每房每晚含早餐最低3296元起。SPA療程折扣券這次則推出每組9888元的「旅人最愛-紓解時差按摩」SPA療程券套票(三入一組)，包含3次連6年獲世界SPA大獎的沐蘭SPA價值4950元的「旅人最愛-紓解時差按摩」SPA療程，等於享6.7折。

台南晶英酒店推出折扣2.6折的「海東客房平日住宿券」，每組4599元；礁溪晶泉丰旅推出「雅緻客房一泊二食平日住宿券」獨家優惠，享雅緻溫泉雙人房平日週一至週四住宿1晚含入住當日壽喜燒吃到飽晚餐兩客和翌日早餐2客，優惠價6300元，等同5.7折。據點遍佈全台的Just Sleep捷絲旅祭出歷年熱賣、全省通用的「聯合住宿券」，每張2000元，折扣殺至2折。

餐飲優惠券的部分，台北晶華酒店館內強打最受歡迎的栢麗廳自助餐廳平日早餐、午餐、下午茶券，皆可享有買10張送1張單人券的限定活動。其中主推的「栢麗廳平日午餐四人券」每組3999元，5.6折；首次推出的上庭酒廊「假日全日舒活早午餐雙人券」每張1599元，6.5折；三燔本家則延續往年熱賣的「三燔本家平日午餐壽喜燒或涮涮鍋放題雙人劵」每組1599元，6.7折；1樓中庭azie餐廳則推出平假日皆可使用的「龍蝦牛排雙人海陸分享餐券」，每張2999元，6.5折；館外的人氣餐廳Just Grill牛排館、泰市場海鮮自助餐廳、故宮晶華也推出多款人氣餐券，折扣最高達6.1折。

福華飯店集團

福華飯店集團集結旗下7家飯店推出下殺24折起的優惠券。首推每張2900元的的福華連鎖住宿券，從城市商務到休閒渡假，從台北、新竹、台中、高雄、石門水庫、溪頭一路到墾丁，可依各飯店的條件任選入住1晚，再享2客豐盛早餐，同時飯店更推出買10送1，平均每張只要2636元。

獲選2021年全台10大「HotelsCombined台灣人氣旅宿早餐獎」的台北福華大飯店也首次推出電子票券，更祭出限量銷售的1泊2食住宿券，入住1晚再享當晚自助晚餐與翌日早餐兩客，原價1萬6060元下殺24折，每張3888元；餐券則搜羅各式中西美食，從廣受好評的中式999元單人套餐、2699元4人合菜以及9999元10人桌菜，到詢問度最高的999元彩虹座自助百匯通行證，以及每套10張的9000元珍珠坊粵菜港點吃到飽套券，祭出55折起的超值優惠。

墾丁福華渡假飯店，也將在旅展現場推出下殺44折的超值住宿券，4300元即可於平日入住豪華雙床房，指定日入住加碼再贈2客西式晚餐。另有每日限量加價購活動， 凡於南港展覽館福華大飯店攤位消費任金額，即可以999元購買七賢吧「酒酒酒雙人暢飲券」，享多種酒款、軟性飲料90分鐘暢飲，每日限量50組。

遠東香格里拉

台北、台南遠東香格里拉與Mega50餐飲及宴會聯合推出超值食宿優惠，住宿券19折起、餐飲券44折起，現場還推出「超級好禮天天抽」活動，凡到旅展消費滿9999元就可獲得抽獎券1張，每天抽出不同大獎，最高有價值26萬的台北遠東總統套房1晚。台北遠東香格里拉最優惠的「豪華客房」平日住宿1晚含2客早餐優惠價3699元，下殺19折；經典奢華的「雅仕套房」雙人住宿2晚套券含2客早餐，優惠價1萬4500元，現享28折，還可分開使用。此外也獨家推出健身按摩券3折起等超值專案。

台北遠東香格里拉也推出多款旅展限定主題美食套餐，包含連5年獲米其林推薦的香宮粵菜餐廳「港點雙人午餐套餐」1880元，享67折；ibuki日本料理餐廳「鐵板午餐雙人套餐」4980元，享76折；上海醉月樓「豪華海鮮雙人套餐」3280，現享5折；38樓的馬可波羅義大利餐廳也推出旅展限定「雙人季節特色晚間四道式套餐」3990元，約76折，同時也首度推出買到賺到的「經典調酒2杯含黑松露薯條乙盤」，優惠價僅499元，等於現享44折。

台南遠東香格里拉祭出5款平日優惠的住宿券，最受矚目的「尊榮客房雙人住宿券組」不含早餐，2張券組優惠價7000元，平均每人每晚住宿僅1750元，享14折最是划算；「豪華閣尊榮客房雙人三天兩夜住宿券」週一至週三入宿2晚含每日早餐，每張券優惠價9000元，等同約15折。

福容大飯店

福容大飯店廣受好評的明星商品「聯合住宿券」每套5張1萬4500元；若買10張送1張，2萬9000元，平均1張2636元；福容會員則享買15送1「再贈1」，平均一張更只要2559元(非會員或打統編的民眾恕不享有再贈一)。現場旅展提供「單張販售」方案，一張2900元，讓預算不夠的小資族也能輕鬆入手。而用聯合住宿券入住福容台北一館最划算，2晚只要使用3張住宿券，再升等行政家庭房，等於最低打了2.3折。

「連鎖餐券」也推出全新商品，套餐菜色全面升級。買10送1，1萬0800元，平均1張只要981元，即可選擇至福容淡水漁碼店、福容桃園機捷A8店、麗寶福容店、福容福隆店享用星級自助餐，或至福容台北一館、福容桃園機捷A8店、福容桃園店、福容淡水漁碼店、麗寶福容店、福容福隆店享用各店特色中式套餐。

圓山大飯店

圓山大飯店台北及高雄聯手推出多元優惠專案，住宿券下殺3折起、餐券下殺55折起，現場購買指定商品再加贈圓山東、西密道導覽，最熱門的圓山文化導覽之旅。充滿莊園渡假風情的高雄圓山飯店，甫完成客房衛浴整修，全新呈現，在這次會展中推出「平日市景客房住宿券」每張含早餐2客，輕鬆入手價2980元，購買1本5張售價1萬4900元，旅展下殺3折；另有「平日一泊二食住宿券」，每張含早餐及晚餐各2客，旅展優惠35折，每張售價4100元。

台北圓山大飯店則推出平日聯合住宿通用券，單張售價3300元，購買1本5張售價1萬5000元，旅展超低下殺31折起，可依使用張數入住不同房型；台北圓山大飯店餐券選項也豐富，其中「平假日圓山御廚純天然珍鮮饗宴」，10人桌菜2萬1800元，享83折，於展場現場購買「平假日圓山御廚純天然珍鮮饗宴」，還加贈價值1060元的「圓山無添加調味三寶食在健康禮盒」1組、宴席當日預約導覽圓山東密道10位（價值5000）。

還有最受歡迎的「平假日金龍餐廳片皮鴨四人分饗券」每張3980元，「平日松鶴餐廳自助午晚餐單人券」1本10張9990元，「平日松鶴自助下午茶單人券」1本4張2800元，55折的「中式早、午茶/英式下午茶聯合餐券 (三擇一)」899元，「平假日圓山牛排館海陸雙人套餐券」每張只要2599元，享折扣57折。

六福旅遊集團

六福旅遊集團住宿券最低22折、餐券最低42折。主打住宿券「關西六福莊 友善大地住房券」，相當於51折、每人平均3725元，可讓總共8人一起出遊，4人各入住1間肯亞綠地客房1晚，並享用活力早餐、六福村2日入園遊玩、隨行水壺環保杯、環保備品包，任選全球唯一的犀望巴士體驗或勇闖猛獸島活動2選1，再加贈淺山農事體驗採摘當季產物，住房期間持隨行水壺環保杯入園六福村遊玩還可兌換全園區餐車軟性飲料續杯半價，總價值高達5萬7986元，相當於省下2萬9816元。

此外，逢開賣必搶的「關西六福莊 探索旅行 8800元」下殺32折，3人入住肯亞藍天客房住宿1晚、加贈早餐3客、連續兩日暢遊玩六福村及福豚/草原歷險 活動體驗2選1；台北六福萬怡酒店高人氣的「敘日全日餐廳」推出超值餐券「平日午晚餐券999元」，大啖現切爐烤牛排、海陸鮮食輪番供應，還有每季推出異國特色料理；大小朋友喜愛的「六福村 雙人套票 999元」則有5折，每日限量銷售100組，每人限購2組。此外，因應農曆新年，還有「六福客棧 福兔賀歲年菜套組 」旅展限定免運優惠。

台北美福大飯店

台北美福大飯店推出適合一同聚餐享用美食的「彩匯平日下午茶餐四人同行券」平均每人僅840元，等同享69折；可品嘗港台日義4大餐廳的「超值美食通用券」每券57折3000元起，能選擇品嘗米其林1星的台菜。住宿方面，「菁英客房一泊一食四人住宿券」下殺4折，每人2200元就能住進奢華5星飯店；「行政客房一泊一食雙人券」更下殺34折，5500元，即可入住價值1萬6170元的頂級客房。此外，更針對年末尾牙春酒需求推出「全館商品券」。

台北士林萬麗酒店

台北士林萬麗酒店開賣1款住宿券和8款餐券，最低2.2折優惠。住宿券折扣最殺的「尊貴山景客房平日雙人住宿券」2.2折起，包含早餐2客及飲品2杯，還可免費使用頂樓無邊際泳池及健身房、烤箱等設施；最受歡迎的士林廚房午晚餐券，可享用位上主餐搭配自助餐檯，每張1299元，不分平假日皆可使用，買10張再送1張，等於68折優惠；還有旅展獨賣的平日早餐券，每張優惠價600元。現場消費不限金額，即贈品牌提袋、資料夾，單筆滿3000元贈沐浴備品組、滿1萬元再抽「幸運轉盤」，最大獎為價值1萬7325元的豪華市景客房平日住宿券。

旅展現場每日早上11點及下午3點加碼推出限量快閃優惠，其中包含「士林廚房平日午晚餐券」每張1199元，即可享用莊園紅酒燉紐西蘭和牛臉頰、爐烤戰斧豬排等主餐5選1，搭配半自助餐檯美饌；還有適合聚餐的「萬麗軒港式片鴨平日二食券」可讓4人共享，快閃價1899元，第一吃為港式片皮鴨，第二吃為鹹菜燉鴨湯或京醬爆鴨架擇一。

台北萬豪酒店

台北萬豪酒店祭出年度超值優惠，集結館內景觀客房與旗下3間餐廳推出8款超值優惠，平假日住宿券最低下殺22折、餐券53折起。今年更首度攜手人氣高空景觀餐廳INGE’S Bar&Grill推出「INGE’S探索假期」1泊2食住宿券，旅展限定價6199元，約27折；農曆春節不加價的「豪享天際」1泊1食住宿券，旅展價5566元，下殺22折。餐券方面則主打「Garden Kitchen」平日午餐自取美饌899元且買10送1、「Lobby Lounge」平假日美國爐烤肋眼牛排套餐899元且買5送1等超值優惠。

天成飯店集團

天成飯店集團旗下台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成文旅-蜂巢、天成文旅-華山町、嘉義天成文旅-繪日之丘及桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店本館，6館聯合推出優惠，6館擇1的「聯合住宿券」最低1.6折起，任選1館別平日住宿1晚含早餐每張售價2300元。

有著台版迪士尼美名的5星級瑞穗天合國際觀光酒店推出年度優惠3.4折，1泊2食住宿券有「平日城堡精緻客房雙人住宿券」每張1萬2000元以及「平日莊園精緻家庭房雙人住宿券」每張1萬8000元，房客皆可享受溫泉黃金湯與108泡湯戲水池等體驗；莊園加人加價每位2500元+10%（至多兩位）。此外，館內YAWARDSPA也推出單人60分鐘2堂課程商品，超值7.1折優惠價5500元。

此外，餐飲品牌翠庭、饗聚廚房、PRIME ONE牛排館、花園thai thai與華山町餐酒館，同步推出中西美食、自助餐、烤鴨、合菜、泰菜與港點等各式餐券下殺5.4折起。

寒舍集團

寒舍集團集結旗下台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店、礁溪寒沐酒店以及今年甫開幕的寒居酒店聯手出擊，住宿17折起、餐券63折起，祭出49組超殺優惠商品。首次推出5館聯合住宿券，每張3000元，持1至5張住宿券可於旗下五間飯店任選入住，下殺史上最低17折。其中今年新開幕的寒居酒店，首次推出「燁鴞客房雙人住宿券」，持1張聯合住宿券即可入住燁鴞客房一大床房型，擁有浴缸及獨立淋浴的寬敞浴室，大面落地窗的城市美景，以及眾多完善近130坪的服務設施，包含健身房、室內恆溫游泳池、蒸氣室及烤箱，讓旅人喚醒能量，輕鬆盡享家之居所。

此外，攜手米其林1星餐廳主廚林明健聯手推出的「BeGood」餐廳，結合餐廳、咖啡館與烘焙坊的舒適空間，以地中海飲食風格融合各國創意料理，旅展首次推出「BeGood 雙人海陸分享餐」2980元及「BeGood 四人分享餐」5880元。

老爺酒店集團

老爺酒店集團推出10家老爺通用的「3200元聯合住宿券」買20張送2張、14間餐廳適用的「1880元聯合餐飲券」買10張送1張，以及「指定飯店限定券」等多達49款組合。其中熱賣冠軍商品「3200元聯合住宿券」及「1880元聯合餐飲券」，持券可恣意搭配老爺酒店集團旗下全台10家飯店，且為讓消費者有更寬裕的時間計劃旅程，今年聯合住宿券優惠效期特別拉長至1年半，另搭配買20張送2張、買30張送3張的優惠折扣，最低1600元即可入住老爺。

宜蘭綠舞國際觀光飯店

擁有日式庭園主題園區及豐富日式體驗的宜蘭綠舞國際觀光飯店也推出許多優惠票券，以最低45折優惠搶客，每人最低2247元起即可入住綠舞暢享細膩服務及豐富設施，購買綠舞旅展住宿券再加碼贈送經典浴衣或大正浪漫體驗，還能體驗超療癒人心的園區內萌寵餵食；饕客們最愛搶購的雙廳共用餐券，每位最低750元起；旅展現場消費滿額還可抽獎。此外，綠舞會員首度推出旅展獨家優惠，每張會員卡1萬9999元即可享眾多會員禮遇5折起，再贈送價值3萬4000元的入會好禮。

擁超高詢問度的戶外露營車4人入住超值價1萬1088元起，寵物友善的露營車也讓賓客可攜帶心愛的寵物一起來度假，白天享用自助式活力早餐、遊園暢玩日式度假體驗，晚餐在漫天星空下享用露營區烤肉趴。適合辦派對、隱蔽性高的Villa獨棟設計房型，祭出1泊2食超值價1萬8500元起，購買Villa住宿券還送好玩又好吃的和菓子製作或抹茶體驗2擇1，相當划算。

若喜歡住飯店，2人出遊入住極景客房，每間6088元起，1泊2食7488元起，可在擁環景落地窗的蝶舞咖啡廳享用自助早餐飽覽美景，並品嘗舞饌日式料理精心準備的當季會席晚餐；適合家庭或好友一同出遊的「嵐」山景4人房8988元起，等於每人最低2247即可入住，每間極景客房皆可眺望不同視角的山海風景，是來到宜蘭不可錯過的美景。

大倉久和大飯店

大倉久和大飯店各廳祭出拿手好料優惠首賣，集結館內「歐風館自助餐廳」、「桃花林中華料理」及「山里日本料理」，推出餐券3.8折起，歐風館自助餐券旅展期間買10張送1張；住宿券則下殺2.9折起，「菁英客房住宿券」，雙人入住不含早餐每晚4999元，同時能享受健身房、頂樓露天溫水游泳池、SPA與三溫暖等設備，紓緩身心靈，細細感受專屬台北城的熙攘流光盛景；另有包含2客早餐每晚5999元的住宿優惠價，品嘗由訂房平台「Hotels Combined」評選必嘗旅宿早餐。

長榮酒店

長榮酒店聯合住宿券下殺1.7折，聯合餐券最低7.3折，全台6家長榮酒店皆可使用。「3999元長榮酒店聯合住宿券」，3張1套優惠價1萬1397元，平均每張3799元，等於現省600元；連年熱銷的「長榮酒店聯合餐券」則是優惠價每張1588元，適用全台6家酒店12間餐廳，最高現省590元。

福泰飯店集團

福泰飯店集團看準近年友善環境與健康更受重視，這次旅展攜手獲得許多國內外獎項的仁舟淨塑及充滿健康活力的保力達推動減塑，以永續環保的概念及展攤上的歡樂活動迎客，搭配線上銷售住宿專案，包含桔子嘉義的「茶Nature Cha」住房專案、彰化福泰的「成美公堂永續旅遊住房專案」及礁溪山形閣的「漁果農遊住房專案」等，呼籲環保永續概念。

義聯集團

義大皇家酒店推出「2022悠遊趣住宿券」，原每晚超過萬元的豪華雙人房含2客早餐，旅展價每張優惠價4299元，凡於2023年6月30日前持券入住，一般週六免收假日加價，另外為了嘉惠現場購買住宿券的消費者，還贈送2客兒童早餐及免費升等雅緻家庭房或經典客房，買10張再送1張，相當於28折即可入住5星級飯店。義大天悅飯店則推出2款住宿券，包括「義Fun遊住宿券」，入住雅緻雙人房住宿1晚含早餐每張售價3399元，及雙人住宿1晚含早餐及自助式晚餐或樂園門票任選「饗樂遊住宿券」，每張4299元。