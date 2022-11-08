國際旅展甫落幕，各旅行社也創出不少佳績，據勞動部今天公布的本周無薪假（減班休息）統計，支援服務業（旅行社）較上周減少實施527人，其中百人以上大型旅行社皆停止實施無薪假，勞動部官員表示，隨著歲末年初、寒假、農曆年等效應，旅行社應會往好的方向來走。

勞動部今天公布本周無薪假實施情況，仍有2482家、1萬5782人實施，較上周的2620家，實施人數1萬7215人減少138家、1433人，多數事業單位實施人數在50人以下，實施期間多數為6個月以上。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，本期的減少是在預期之中，減少之中又以某大型旅行社一口氣減少470餘人實施，100人以上的大型旅行社皆停止實施，隨著旅展效應發酵，時間也適逢年底、寒假、農曆年節等出遊旺季，只要可以順利開出機位，旅行社減班休息可望改善。

黃維琛提及，本期減少運輸及倉儲業也減少233人，主要是有地勤公司為因應出遊人潮，因而減少實施。

至於製造業本期減少179人實施，黃維琛說，製造業情況仍要持續觀察，但仍未見到特定產業情況，仍以少數公司實施為主，目前也把實施減班休息名單予經濟部。