正文(4906)、正基(6546)第三季財報出爐，正文受惠缺料舒緩加上各廠區稼動率處於高檔，單季稅後淨利季成長296%、年成長124%，單季每股賺0.57元；正基因產品應用別客戶結構的優化下，稅後歸屬於母公司淨利年增逾3成，惟第四季因整體產業仍處於消化庫存階段下，現階段維持保守看法。

正文第三季合併營收為77.03 億元，季成長18.6%、年成長38.1%；稅後淨利為2.23億元、季成長296%、年成長124%；每股稅後盈餘為0.57元。單季毛利率為8.54%、季減少0.87個百分點、年減少014個百分點；營業利益率1.48%、季減少0.01個百分點、年增加0.31個百分點。

正文累計前三季合併營收為193.69億元，年成長11.9%，稅後淨利為3.43億元、年減少16.1%；每股稅後盈餘為0.88元。平均毛利率9.03%、年減少0.14個百分點；營業利益率為1.1%、年減少0.99個百分點。

正文第三季受惠料況趨穩加上各廠區稼動率處於高檔，有助第三季營收向上成長。網通業近期明顯感受到料況舒緩，主晶片供應也轉順，正文第三季獲利相較上季、去年同期均大幅度成長。目前正文美國新客戶已經開始出貨，預計隨營收規模擴大，美元升值匯率有利，下半年毛利率也可望轉強。另外，因應訂單成長，正文也持續在越南進行擴產，現在越南有9條雙軌，已規劃二、三期的投產計畫，預計明年慢慢擴到14條。

正基第三季合併營收為8.79億元，因適逢歐美主要客戶暑假期間、工作天數較短，且消費性產品出貨下滑，第三季營收季減少17%、年減少8%，惟在產品應用別客戶結構的優化下，營業利益1.38億元，稅後歸屬於母公司淨利為1.60億元，稅後每股盈餘2.42元，年增率分別為-7%、32%、20%；累計今年前三季合併營收為29.94億元、年增加26%，營業利益4.57億元、年增加31%，稅後歸屬於母公司淨利為4.78億元、年增加67%，稅後每股盈餘為7.57元、年增加59%。

展望2022年第四季，正基維持審慎保守看法。因通膨、美國升息、歐亞元競貶、烏俄戰爭及大陸封控等影響，目前消費市場從上游晶圓廠至IC原廠到模組廠，一直到終端客戶成品端，庫存累積在高水位。在消費型物聯網產業供應鏈 都面臨庫存去化的問題，等庫存消化至正常水準，出貨便會回歸穩定。另一方面，正基正努力持續推升利基型包括車用電子、醫療、工控等客戶的訂單需求，繼續提高公司毛利率。